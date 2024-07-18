Как тысячи домов за рубежом получают свет с помощью пластиковых бутылок и воды

Проект "Литр света" предлагает инновационный способ освещения жилья, не требующий использования электроэнергии. Эта инициатива учит людей создавать источник света из простой бутылки с водой, что позволяет освещать помещение днем.

Такой метод особенно полезен в регионах, где доступ к электрическим сетям ограничен или невозможен, например, в Танзании, Перу, Кении, Индии и других странах. Об этом сообщает UAportal.

Цель проекта - ознакомить жителей отдаленных сел, где нет доступа к электричеству, с изобретением бразильского механика Альфредо Мозера. В 2002 году он создал эффективное световое устройство, используя обычную пластиковую бутылку с водой, которое теперь известно как лампа Мозера.

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Это устройство удивительно простое в изготовлении. Необходимо просверлить отверстие в крыше и вставить туда 2-литровую бутылку, заполненную водой, обеспечив герметичность. Свет, проходя через воду в бутылке, рассеивается, освещая помещение.

Эксперименты подтвердили, что свет от одной такой бутылки можно сравнить с освещенностью от 40-60-ваттной лампочки.

Применение силиконового герметика для заполнения пространства между бутылкой и крышей обеспечивает водонепроницаемость даже во время ливня.

Правильно установленная бутылка может служить около 5 лет, обеспечивая стабильное освещение.

Раньше мы рассказывали, как помыться, когда в душе нет воды из-за отключения света.

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