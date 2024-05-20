Як зберегти красу і якість одягу: поради щодо догляду за тканиною

Останнім часом зростає проблема догляду за одягом і виробами з тканини, які використовуються в повсякденному житті. UAportal підготував лайфхаки, які допоможуть зберегти речі в чистоті та належному стані.

Прання в машинці

Плями на одязі можна ефективно вивести за допомогою розчину білого оцту та води, який розщеплює більшість типів плям. Цей розчин слід нанести на уражену ділянку і залишити на кілька хвилин перед звичайним пранням.

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Усунення неприємних запахів

Застарілі запахи з одягу можна усунути, розвісивши його на відкритому повітрі в сонячний день, щоб вони вивітрювалися природним шляхом. Інший метод полягає у використанні харчової соди для поглинання запахів. Просто покладіть одяг у поліетиленовий пакет з додаванням соди й залиште його на ніч.

Для сильних запахів, таких як від взуття або спортивного спорядження, покладіть всередину невикористані пакетики чаю, вони ефективно поглинають і нейтралізують запах.

Виведення плям

Щоб вивести жирні плями, посипте уражену ділянку кукурудзяним крохмалем або тальком, щоб поглинути олію, і залиште на кілька годин, щоб досягти максимального ефекту. Для стійких плям на білих або світлих тканинах суміш перекису водню і господарського мила може допомогти.

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