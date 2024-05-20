Как сохранить красоту и качество одежды: советы по уходу за тканью

В последнее время растет проблема ухода за одеждой и тканями, которые используются в повседневной жизни. UAportal подготовил лайфхаки, которые помогут сберечь вещи в чистоте и надлежащем состоянии.

Стирка в машинке

Пятна на одежде можно эффективно вывести с помощью раствора белого уксуса и воды, который расщепляет большинство типов пятен. Этот раствор следует нанести на пораженный участок и оставить на несколько минут перед обычной стиркой.

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Устранение неприятных запахов

Устаревшие запахи можно устранить, развесив его на открытом воздухе в солнечный день, чтобы они выветривались естественным путем. Другой способ заключается в использовании пищевой соды для поглощения запахов. Просто положите одежду в полиэтиленовый пакет с добавлением соды и оставьте ее на ночь.

Для сильных запахов, таких как от обуви или спортивного снаряжения, уложите внутрь неиспользованные пакетики чая, они эффективно поглощают и нейтрализуют запах.

Выведение пятен

Чтобы вывести жирные пятна, посыпьте пораженный участок кукурузным крахмалом или тальком, чтобы поглотить масло, и оставьте на несколько часов, чтобы добиться максимального эффекта. Для стойких пятен на белых или светлых тканях смесь перекиси водорода и хозяйственного мыла может помочь.

Напомним, мы уже рассказывали, как правильно отстирать воротник и манжеты, чтобы они выглядели идеально.

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