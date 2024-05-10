Як приховати пух на обличчі за допомогою косметики: лайфхак від візажистів

Пушкове волосся на жіночому обличчі - це цілком нормальне явище, яке зазвичай не помітне в повсякденному житті. Однак під час нанесення макіяжу пушок може ставати більш помітним і заважати рівномірному нанесенню тону. Багато жінок вдаються до гоління, щоб позбутися небажаного пушку.

Але це не завжди приємна процедура, яка може призвести до подразнення та травмування шкіри. Візажисти постійно шукають нові способи зробити пушок невидимим без гоління чи інших радикальних методів.

Ефективний лайфхак від Тейлор Кратцер

Візажистка Тейлор Кратцер поділилася в TikTok дуже простим та дієвим лайфхаком, який допоможе вам приховати пушок на обличчі.

Вам знадобиться:

Спрей для фіксації макіяжу

Губка для макіяжу

Як це зробити:

Нанесіть макіяж, як зазвичай, використовуючи всі необхідні тональні, коректувальні та декоративні засоби. Рівномірно розпорошіть спрей для фіксації на все обличчя. Легкими рухами притисніть спрей до шкіри чистою губкою.

Цей метод допоможе склеїти пушкові волоски, притиснути їх до шкіри та зробити їх невидимими.

Додаткова перевага:

Спрей для фіксації також допоможе вашому макіяжу триматися протягом дня, не тьмяніти та не розпливатися.

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Альтернатива від Боббі Браун

Відомий візажист Боббі Браун пропонує альтернативний метод для тих, хто не любить використовувати спреї для фіксації.

Її порада:

Використовуйте кремові продукти для тонування шкіри замість пудрових та сухих.

Наносьте кремові засоби у напрямку росту волосків.

Використовуйте спонж замість пензля для нанесення тону.

Спонж допоможе притиснути пушок до шкіри, а пензель, навпаки, може його розпушити.

Нагадаємо, ми вже писали, які помилки в макіяжі старять.

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