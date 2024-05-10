Как скрыть пух на лице с помощью косметики: лайфхак от визажистов

Пушковые волосы на женском лице – это вполне нормальное явление, которое обычно не заметно в повседневной жизни. Однако при нанесении макияжа пушок может становиться более заметным и мешать равномерному нанесению тона. Многие женщины прибегают к бритью, чтобы избавиться от нежелательного пушка.

Но это не всегда приятная процедура, которая может привести к раздражению и травмированию кожи. Визажисты постоянно ищут новые способы сделать пушок невидимым без бритья или других радикальных методов.

Эффективный лайфхак от Тейлора Кратцера

Визажист Тейлор Кратцер поделилась в TikTok очень простым и действенным лайфхаком, который поможет вам скрыть пушок на лице.

Вам понадобится:

Спрей для фиксации макияжа

Губка для макияжа

Как это сделать:

Нанесите макияж, как обычно, используя все необходимые тональные, корректирующие и декоративные средства. Равномерно распылите спрей для фиксации на все лицо. Легкими движениями прижмите спрей к коже чистой губкой.

Этот метод поможет склеить пушковые волоски, прижать их к коже и сделать их невидимыми.

Дополнительное преимущество:

Спрей для фиксации также поможет вашему макияжу держаться в течение дня, не тускнеть и не расплываться.

Как правильно снимать макияж: одно простое правило

Альтернатива от Бобби Браун

Известный визажист Бобби Браун предлагает альтернативный метод для тех, кто не любит использовать спреи для фиксации.

Ее совет:

Используйте кремовые продукты для тонирования кожи вместо пудровых и сухих.

Наносите кремовые средства в направлении роста волосков.

Используйте спонж вместо кисти для нанесения тона.

Спонж поможет прижать пушок к коже, а кисть, напротив, может его разрыхлить.

Напомним, мы уже писали, какие ошибки в макияже старят.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!