Як скоректувати видовжене підборіддя за допомогою рум‘ян

Макіяж – це не лише про підкреслення краси, але й про вміння маскувати недоліки. Професіонали знають безліч секретних трюків, один з яких – нанесення рум'ян не лише на щоки, але й на підборіддя.

Візажистка Меллорі Оссес стверджує, що цей простий прийом може значно покращити пропорції обличчя та додати йому здорового сяйва. Про це пише

Кому підходить цей лайфхак?

Цей спосіб нанесення рум'ян стане справжньою знахідкою для власниць видовженої форми обличчя.

Як правильно нанести рум'яна?

Візьміть пухнастий круглий пензлик та нанесіть трохи рум'ян на центр підборіддя. Попередньо можна нанести на цю ділянку тональний крем або праймер. Додайте трохи рум'ян на перенісся, щоб збалансувати макіяж. Рівномірно розтушуйте рум'яна, щоб не було чітких переходів.

Чим рум'яна на підборідді кращі за бронзер або контур?

Рум'яна мають більш м'який та природний ефект, ніж бронзер або контур. Вони не лише візуально вкорочують підборіддя, але й надають шкірі здорового свіжого вигляду.

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Альтернатива рум'янам:

Деякі візажисти радять використовувати замість рум'ян звичайну помаду. Це економніше й може дати більш насичений колір.

Чому не варто використовувати помаду замість рум'ян?

Дерматологи категорично не рекомендують використовувати засоби для губ на інших ділянках обличчя. Це може призвести до подразнення, висипань, алергічних реакцій та інших проблем зі шкірою.

Нанесення рум'ян на підборіддя – це простий, але дієвий спосіб покращити пропорції обличчя та додати йому сяйва. Цей лайфхак стане у нагоді власницям видовженої форми обличчя, а також тим, хто хоче візуально вкоротити підборіддя.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно підготувати обличчя.

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