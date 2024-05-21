Как скорректировать удлиненный подбородок с помощью румян

Макияж – это не только о подчеркивании красоты, но и об умении маскировать недостатки. Профессионалы знают множество секретных трюков, один из которых – нанесение румян не только на щеки, но и подбородок.

Визажистка Мэллори Оссес утверждает, что этот простой прием может значительно улучшить пропорции лица и придать ему здоровое сияние. Об этом пишет

Кому подходит этот лайфхак?

Этот способ нанесения румян станет настоящей находкой для обладательниц удлиненной формы лица.

Как правильно нанести румяна?

Возьмите пушистую круглую кисточку и нанесите немного румян на центр подбородка. Предварительно можно нанести на этот участок тональный крем или праймер. Добавьте немного румян на переносицу, чтобы сбалансировать макияж. Равномерно растушуйте румяна, чтобы не было четких переходов.

Чем румяна на подбородке лучше бронзера или контура?

Румяна обладают более мягким и естественным эффектом, чем бронзер или контур. Они не только визуально укорачивают подбородок, но и придают коже здоровый свежий вид.

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Альтернатива румянам:

Некоторые визажисты советуют использовать вместо румян обычную помаду. Это более экономно и может дать более насыщенный цвет.

Почему не следует использовать помаду вместо румян?

Дерматологи не рекомендуют использовать средства для губ на других участках лица. Это может привести к раздражению, высыпаниям, аллергическим реакциям и другим проблемам с кожей.

Нанесение румян на подбородок – это простой, но действенный способ улучшить пропорции лица и придать ему сияние. Этот лайфхак пригодится обладательницам удлиненной формы лица, а также тем, кто хочет визуально укоротить подбородок.

Напомним, мы уже писали, как правильно подготовить лицо.

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