Как скорректировать удлиненный подбородок с помощью румян
Макияж – это не только о подчеркивании красоты, но и об умении маскировать недостатки. Профессионалы знают множество секретных трюков, один из которых – нанесение румян не только на щеки, но и подбородок.
Визажистка Мэллори Оссес утверждает, что этот простой прием может значительно улучшить пропорции лица и придать ему здоровое сияние. Об этом пишет
Кому подходит этот лайфхак?
Этот способ нанесения румян станет настоящей находкой для обладательниц удлиненной формы лица.
Как правильно нанести румяна?
- Возьмите пушистую круглую кисточку и нанесите немного румян на центр подбородка.
- Предварительно можно нанести на этот участок тональный крем или праймер.
- Добавьте немного румян на переносицу, чтобы сбалансировать макияж.
- Равномерно растушуйте румяна, чтобы не было четких переходов.
Чем румяна на подбородке лучше бронзера или контура?
Румяна обладают более мягким и естественным эффектом, чем бронзер или контур. Они не только визуально укорачивают подбородок, но и придают коже здоровый свежий вид.
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Альтернатива румянам:
Некоторые визажисты советуют использовать вместо румян обычную помаду. Это более экономно и может дать более насыщенный цвет.
Почему не следует использовать помаду вместо румян?
Дерматологи не рекомендуют использовать средства для губ на других участках лица. Это может привести к раздражению, высыпаниям, аллергическим реакциям и другим проблемам с кожей.
Нанесение румян на подбородок – это простой, но действенный способ улучшить пропорции лица и придать ему сияние. Этот лайфхак пригодится обладательницам удлиненной формы лица, а также тем, кто хочет визуально укоротить подбородок.
Напомним, мы уже писали, как правильно подготовить лицо.
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