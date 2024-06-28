Як самостійно зробити олівець для очей

Відкрийте для себе чари східної косметики, приготувавши каял - традиційний олівець для очей, відомий своїми корисними властивостями та насиченим кольором. Цей простий рецепт дозволить вам створити унікальний та безпечний косметичний продукт вдома, використовуючи лише кілька доступних інгредієнтів. Про це пише Republic.

Переваги домашнього каяла:

100% натуральний: На відміну від магазинних аналогів, які можуть містити хімічні речовини та консерванти, домашній каял виготовляється з натуральних інгредієнтів, що робить його безпечним для очей та шкіри.

На відміну від магазинних аналогів, які можуть містити хімічні речовини та консерванти, домашній каял виготовляється з натуральних інгредієнтів, що робить його безпечним для очей та шкіри. Багатий на поживні речовини: Мигдалева та касторова олії, які входять до складу каяла, живлять та зволожують ніжну шкіру повік, а камфора має охолоджуючий та заспокійливий ефект.

Мигдалева та касторова олії, які входять до складу каяла, живлять та зволожують ніжну шкіру повік, а камфора має охолоджуючий та заспокійливий ефект. Насичений колір: Завдяки сажі, отриманій з бавовняного гніту, каял має глибокий чорний колір, який чудово підкреслює очі.

Завдяки сажі, отриманій з бавовняного гніту, каял має глибокий чорний колір, який чудово підкреслює очі. Економія: Приготування каяла вдома значно дешевше, ніж покупка готового продукту.

Інгредієнти:

2 чайні ложки мигдалевої олії

2 чайні ложки касторової олії

Невеликий шматочок камфори

1 чайна ложка топленої олії

Бавовняний гніт

Невелика металева або глиняна миска

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Інструкція:

Підготуйте інгредієнти: Змішайте мигдальну та касторову олії в маленькій мисці. Ці олії будуть основою для вашого каяла. Створіть сажу: Помістіть бавовняний гніт в суміш олій і дайте йому добре просочитися. Запаліть гніт і поставте над ним невелику металеву або глиняну миску. Збирайте сажу, що утворюється на дні миски,протягом 5-7 хвилин. Змішайте інгредієнти: Коли сажа буде готова, погасіть вогонь і обережно зішкрібте сажу в чисту ємність.Додайте топлену олію і ретельно перемішайте, щоб отримати однорідну пасту. Завершення: Дайте каялу охолонути, перш ніж перекласти його в невеликий герметичний контейнер. Ваш натуральний каял готовий до використання!

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