Як привчити домашнього улюбленця до самоти, поки ви відсутні: корисні лайфхаки від кінологів

Залишати тварин на самоті – це виклик не лише для них, але й для їхніх власників. Стрес, тривога, деструктивна поведінка – все це може трапитися, якщо не підготувати вихованця до самостійності.

Як же зробити так, щоб розлука з улюбленцем проходила спокійно? Ось кілька порад від ветеринара та кінолога. Про це пише УП.

Чому тварини можуть нервувати, коли залишаються самі:

Собаки:

Переважаюча реакція: цуценята народжуються з певною схильністю до поведінки в стресових ситуаціях.

цуценята народжуються з певною схильністю до поведінки в стресових ситуаціях. Порушення соціалізації або травматичний досвід: це може посилювати тривогу.

це може посилювати тривогу. Неправильне виховання: наприклад, якщо собаку карають за те, що вона гавкає, коли залишається сама.

наприклад, якщо собаку карають за те, що вона гавкає, коли залишається сама. Недостатня увага: тварини, які не отримують достатньо спілкування з господарем, можуть відчувати себе кинутими.

Коти:

Відсутність контакту з власником: тварини, які довго не бачать господаря, відчувають тривогу.

тварини, які довго не бачать господаря, відчувають тривогу. Недостатня активність: котам, які не витрачають енергію, може бути нудно і вони шукають способи розважитися.

Як привчити тварин залишатися вдома:

Загальні принципи:

Поступовість: не намагайтеся відразу залишати тварину надовго, починайте з коротких проміжків часу.

не намагайтеся відразу залишати тварину надовго, починайте з коротких проміжків часу. Позитивне підкріплення: заохочуйте спокійну поведінку ласощами, похвалою та іграми.

заохочуйте спокійну поведінку ласощами, похвалою та іграми. Терпіння: не лайте тварину за те, що вона нервує, це лише погіршить ситуацію.

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Вправи для собак:

Вправа зі смаколиками: відходьте від собаки на кілька кроків, повертайтеся та давайте їй ласощі. Поступово збільшуйте відстань.

відходьте від собаки на кілька кроків, повертайтеся та давайте їй ласощі. Поступово збільшуйте відстань. Створення асоціацій: імітуйте дії, які ви зазвичай робите перед виходом з дому (вдягання, збирання сумки), не йдучи з дому.

імітуйте дії, які ви зазвичай робите перед виходом з дому (вдягання, збирання сумки), не йдучи з дому. Привчання до самотності: поступово збільшуйте час, на який ви залишаєте собаку саму.

Вправи для котів:

Забезпечте доступ до їжі та води: котам потрібно їсти частіше, ніж собакам, тому їм краще підійде автоматизована годівниця.

котам потрібно їсти частіше, ніж собакам, тому їм краще підійде автоматизована годівниця. Залишайте іграшки: це допоможе коту розважитися і не нудьгувати.

це допоможе коту розважитися і не нудьгувати. Створіть "тихе" місце: де кіт зможе спокійно відпочити, коли ви не вдома.

Якщо ви відчуваєте, що не можете самостійно впоратися з проблемою, зверніться до ветеринара або кінолога.

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