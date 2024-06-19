Как приучить домашнего любимца к одиночеству, пока вы отсутствуете: полезные лайфхаки от кинологов

Оставлять животных в одиночестве – это вызов не только им, но и их владельцам. Стресс, тревога, деструктивное поведение – все это может случиться, если не подготовить питомца к самостоятельности.

Как же сделать так, чтобы разлука с любимцем проходила спокойно? Вот несколько советов от ветеринара и кинолога. Об этом пишет УП.

Почему животные могут нервничать, когда остаются сами:

Собаки:

Преобладающая реакция: щенки рождаются с определенной склонностью к поведению в стрессовых ситуациях.

щенки рождаются с определенной склонностью к поведению в стрессовых ситуациях. Нарушение социализации или травматический опыт: это может усугублять тревогу.

это может усугублять тревогу. Неправильное воспитание: например, если собаку наказывают за то, что она лает, когда остается сама.

например, если собаку наказывают за то, что она лает, когда остается сама. Недостаточное внимание: животные, не получающие достаточно общения с хозяином, могут чувствовать себя брошенными.

Кошки:

Отсутствие контакта с владельцем: животные, долго не видящие хозяина, испытывают тревогу.

животные, долго не видящие хозяина, испытывают тревогу. Недостаточная активность: котам, не тратящим энергию, может быть скучно и они ищут способы развлечься.

Как приучить животных оставаться дома:

Общие принципы:

Постепенность: не пытайтесь сразу оставлять животное надолго, начинайте с коротких промежутков времени.

Позитивное подкрепление: поощряйте спокойное поведение лакомством, похвалой и играми.

поощряйте спокойное поведение лакомством, похвалой и играми. Терпение: не ругайте животное за то, что оно нервничает, это только усугубит ситуацию.

Читайте также: Как отогнать уличных кошек, метящих на окна и двери дома

Упражнения для собак:

Упражнение со вкусняшками: отходите от собаки на несколько шагов, возвращайтесь и давайте ей лакомство. Постепенно увеличивайте расстояние.

Создание ассоциаций: имитируйте действия, которые вы обычно совершаете перед выходом из дома (одевание, уборка сумки), не уходя из дома.

имитируйте действия, которые вы обычно совершаете перед выходом из дома (одевание, уборка сумки), не уходя из дома. Приучение к одиночеству: постепенно увеличивайте время, на которое вы оставляете собаку саму.

Упражнения для кошек:

Обеспечьте доступ к пище и воде: котам нужно есть чаще, чем собакам, поэтому им лучше подойдет автоматизированная кормушка.

котам нужно есть чаще, чем собакам, поэтому им лучше подойдет автоматизированная кормушка. Оставляйте игрушки: это поможет коту развлечься и не скучать.

это поможет коту развлечься и не скучать. Создайте "тихое" место: где кот сможет спокойно отдохнуть, когда вы не дома.

Если вы чувствуете, что не можете самостоятельно справиться с проблемой, обратитесь к ветеринару или кинологу.

Ранее UAportal сообщал, как можно избавиться от запаха кошачьей мочи.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!