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Как приучить домашнего любимца к одиночеству, пока вы отсутствуете: полезные лайфхаки от кинологов

Цихоцкая Мария

Как приучить домашнего любимца к одиночеству, пока вы отсутствуете: полезные лайфхаки от кинологов
Оставлять животных в одиночестве – это вызов не только им, но и их владельцам.

Оставлять животных в одиночестве – это вызов не только им, но и их владельцам. Стресс, тревога, деструктивное поведение – все это может случиться, если не подготовить питомца к самостоятельности.

Как же сделать так, чтобы разлука с любимцем проходила спокойно? Вот несколько советов от ветеринара и кинолога. Об этом пишет УП.

Почему животные могут нервничать, когда остаются сами:

Собаки:

  • Преобладающая реакция: щенки рождаются с определенной склонностью к поведению в стрессовых ситуациях.
  • Нарушение социализации или травматический опыт: это может усугублять тревогу.
  • Неправильное воспитание: например, если собаку наказывают за то, что она лает, когда остается сама.
  • Недостаточное внимание: животные, не получающие достаточно общения с хозяином, могут чувствовать себя брошенными.

Кошки:

  • Отсутствие контакта с владельцем: животные, долго не видящие хозяина, испытывают тревогу.
  • Недостаточная активность: котам, не тратящим энергию, может быть скучно и они ищут способы развлечься.

Как приучить животных оставаться дома:

Общие принципы:

  • Постепенность: не пытайтесь сразу оставлять животное надолго, начинайте с коротких промежутков времени.
  • Позитивное подкрепление: поощряйте спокойное поведение лакомством, похвалой и играми.
  • Терпение: не ругайте животное за то, что оно нервничает, это только усугубит ситуацию.

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Упражнения для собак:

  • Упражнение со вкусняшками: отходите от собаки на несколько шагов, возвращайтесь и давайте ей лакомство. Постепенно увеличивайте расстояние.
  • Создание ассоциаций: имитируйте действия, которые вы обычно совершаете перед выходом из дома (одевание, уборка сумки), не уходя из дома.
  • Приучение к одиночеству: постепенно увеличивайте время, на которое вы оставляете собаку саму.

Упражнения для кошек:

  • Обеспечьте доступ к пище и воде: котам нужно есть чаще, чем собакам, поэтому им лучше подойдет автоматизированная кормушка.
  • Оставляйте игрушки: это поможет коту развлечься и не скучать.
  • Создайте "тихое" место: где кот сможет спокойно отдохнуть, когда вы не дома.

Если вы чувствуете, что не можете самостоятельно справиться с проблемой, обратитесь к ветеринару или кинологу.

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