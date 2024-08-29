Як приготувати картоплю по-селянськи: більшість людей не знають цього секрета
Чи знаєте ви, що 90% людей не знають, як готувати картоплю по-селянськи?
Маю намір покращити цю статистику) Ловіть рецептик.
Інгредієнти:
Картопля - 0,5 кг,
Сіль — 1 ч.л.
Кукурудзяний крохмаль — 50 г,
Червоний перець — 0,5 ч.л.,
Чорний перець — 0,5 ч.л.,
Паприка — 1 ч.л.,
Олія.
Приготування:
1. Картоплю нарізати на слайси, всипати 1 ч. л. солі та залити окропом. Залишити на 20
хвилин.
2. До крохмалю додати спеції й другу ложку солі.
З картоплі злити воду та обваляти в суміші з крохмалю та спецій.
4. Викласти на деко, застелене фольгою та полити олією.
5. Запікати 25 хвилин при 200°.
Зберігайте і готуйте найкращий гарнір до мʼяса та риби.