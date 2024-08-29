БлогРецепты
Как приготовить картофель по-крестьянски: большинство людей не знают этого секрета
Знаете ли вы, что 90% людей не знают, как готовить картофель по-крестьянски?
Намерен улучшить эту статистику) Ловите рецептик.
Ингредиенты:
Картофель - 0,5 кг,
Соль – 1 ч.л.
Кукурузный крахмал - 50 г,
Красный перец – 0,5 ч.л.,
Черный перец – 0,5 ч.л.,
Паприка – 1 ч.л.,
Масло.
Приготовление:
1. Картошку нарезать на слайсы, всыпать 1 ч. л. соли и залить кипятком. Оставить на 20
минут.
2. К крахмалу добавить специи и вторую ложку соли.
С картофеля слить воду и обвалять в смеси из крахмала и специй.
4. Выложить на противень, застеленный фольгой и полить маслом.
5. Запекайте 25 минут при 200°.
Храните и готовьте лучший гарнир к мясу и рыбе.