Як приготувати картоплю по-селянськи: більшість людей не знають цього секрета

Чи знаєте ви, що 90% людей не знають, як готувати картоплю по-селянськи?

Маю намір покращити цю статистику) Ловіть рецептик.

Інгредієнти:

Картопля - 0,5 кг,

Сіль — 1 ч.л.

Кукурудзяний крохмаль — 50 г,

Червоний перець — 0,5 ч.л.,

Чорний перець — 0,5 ч.л.,

Паприка — 1 ч.л.,

Олія.

Приготування:

1. Картоплю нарізати на слайси, всипати 1 ч. л. солі та залити окропом. Залишити на 20

хвилин.

2. До крохмалю додати спеції й другу ложку солі.

З картоплі злити воду та обваляти в суміші з крохмалю та спецій.

4. Викласти на деко, застелене фольгою та полити олією.

5. Запікати 25 хвилин при 200°.

Зберігайте і готуйте найкращий гарнір до мʼяса та риби.