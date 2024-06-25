Як приготувати дома смачний натуральний майонез
Він набагато смачніший та корисніший, ніж магазинний. А головне — ви точно будете впевнені в натуральності його складу.
Ним можна заправити салати, додати до других страв, та й загалом прикрасити ваші кулінарні шедеври.
Інгредієнти:
• Яйця варені — 3 шт;
• Вода — 80 мл;
• Оливкова олія — 50 мл;
• Винний оцет — 1 ст.л;
• Сіль — на смак.
Приготування:
1. Яйця зварити вкруту та очистити.
2. Всі інгредієнти помістити в чашу блендера та збити до гладкої, однорідної маси.
Все, всього кілька інгредієнтів, і готово!