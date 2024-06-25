Як приготувати дома смачний натуральний майонез

Він набагато смачніший та корисніший, ніж магазинний. А головне — ви точно будете впевнені в натуральності його складу.

Ним можна заправити салати, додати до других страв, та й загалом прикрасити ваші кулінарні шедеври.

Інгредієнти:

• Яйця варені — 3 шт;

• Вода — 80 мл;

• Оливкова олія — 50 мл;

• Винний оцет — 1 ст.л;

• Сіль — на смак.

Приготування:

1. Яйця зварити вкруту та очистити.

2. Всі інгредієнти помістити в чашу блендера та збити до гладкої, однорідної маси.

Все, всього кілька інгредієнтів, і готово!