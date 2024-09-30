Як правильно вибрати подушку

Вибір подушки – важливий аспект, який впливає на якість вашого сну, здоров’я шиї та спини. Під час вибору подушки слід враховувати кілька важливих факторів: позу, в якій ви спите, вашу вагу, зріст, а також можливі захворювання.

Поза для сну

* На боці: Вам потрібна висока та щільна подушка, яка заповнить простір між головою та плечем, забезпечуючи підтримку шийного відділу хребта.

* На спині: Підійде середньої висоти та жорсткості подушка. Вона має підтримувати природну вигнутість шийного відділу, але не піднімати голову занадто високо.

* На животі: Для тих, хто спить на животі, потрібна тонка і м’яка подушка, щоб уникнути надмірного вигину шиї. Можна не використовувати подушку взагалі

Вага та зріст

* Людям із більшою вагою потрібна жорсткіша подушка для кращої підтримки, оскільки їхнє тіло може сильніше тиснути на поверхню.

* Люди з невеликою вагою та низьким зростом можуть вибрати м’якіші та нижчі подушки, щоб зберегти природну анатомічну позу.

Захворювання та специфічні потреби

* Проблеми з шиєю або хребтом: Спеціальні ортопедичні подушки можуть допомогти підтримувати хребет у правильному положенні.

* Алергія: Обирайте гіпоалергенні матеріали, такі як латекс або піна меморі. Вони менше накопичують пил і знижують ризик алергічних реакцій.

Як часто треба міняти подушку?

Рекомендується міняти подушку кожні 1.5-2 роки. Стара подушка може стати причиною неправильного положення шиї та хребта під час сну, що призводить до болю та дискомфорту.

Небезпека брудної подушки

Подушка може накопичувати піт, олії шкіри, відмерлі клітини, пилових кліщів та бактерії. За дослідженнями, подушка вбирає до 100-200 мл рідини щоночі, що створює ідеальне середовище для розвитку мікроорганізмів. Це може спричинити алергії, проблеми з диханням та навіть погіршення стану шкіри.

Як підтримувати чистоту подушки?

* Регулярно прати наволочку (щотижня) та саму подушку (кожні 3-6 місяців, якщо це дозволяє матеріал).

* Використовуйте спеціальні захисні чохли, які можна прати.