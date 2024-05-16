Готуємось до спеки: як правильно почистити кондиціонер

Кондиціонер – незамінний помічник у спекотні літні дні. Проте, як і будь-який прилад, він потребує регулярного догляду, щоб забезпечити його ефективну та безпечну роботу. Чистка кондиціонера – це не така складна справа, як може здатися на перший погляд.

Ми поділимося з вами покроковою інструкцією та корисними порадами, як почистити кондиціонер вдома. Про це пише Главред.

Що вам знадобиться:

Пилосос

М'яка ганчірка

Ємність для води

Миючий засіб для кондиціонерів (необов'язково)

Захисні окуляри та рукавички (рекомендується)

Етапи чищення:

Підготовка:

Вимкніть кондиціонер від електромережі. Це найважливіший крок, який не можна ігнорувати, щоб убезпечити себе від удару струмом. Відкрийте кришку внутрішнього блоку кондиціонера. Як правило, вона фіксується на засувках або гвинтах. Зніміть фільтри. Вони зазвичай легко виймаються з пазів.

Чищення фільтрів:

Пропилососьте фільтри. Видаліть увесь видимий пил і бруд. Помийте фільтри в теплій воді з використанням мийного засобу для кондиціонерів. Не використовуйте агресивні хімічні речовини, які можуть пошкодити фільтри. Ретельно просушіть фільтри. Не встановлюйте фільтри у внутрішній блок кондиціонера, поки вони повністю не висохнуть.

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Чищення внутрішнього блоку:

Пропилососьте внутрішній блок кондиціонера. Видаліть пил і бруд з лопатей вентилятора, жалюзі та інших поверхонь. Вологою ганчіркою протріть лопаті вентилятора та інші поверхні внутрішнього блоку. За необхідності змочіть ганчірку в розчині мийного засобу для кондиціонерів. Дайте внутрішньому блоку кондиціонера повністю висохнути.

Збирання кондиціонера:

Встановіть фільтри на місце. Переконайтеся, що вони правильно встановлені в пазах. Закрийте кришку внутрішнього блоку кондиціонера. Увімкніть кондиціонер у мережу електроживлення.

Поради:

Чистіть фільтри кондиціонера кожні 2-4 тижні.

Чистіть внутрішній блок кондиціонера 1-2 рази на рік.

Якщо ви не впевнені у своїх силах, зверніться до професіоналів.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, якщо почав протікати кондиціонер.

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