Готовимся к жаре: как правильно почистить кондиционер

Кондиционер – незаменимый помощник в жаркие летние дни. Однако, как и любой прибор, он нуждается в регулярном уходе, чтобы обеспечить его эффективную и безопасную работу. Чистка кондиционера – это не такое сложное дело, как может показаться на первый взгляд.

Мы поделимся с вами пошаговой инструкцией и полезными советами по чистке кондиционера дома. Об этом пишет Главред.

Что вам понадобится:

Пылесос

Мягкая тряпка

Емкость для воды

Моющее средство для кондиционеров (необязательно)

Защитные очки и перчатки (рекомендуется)

Этапы чистки:

Подготовка:

Выключите кондиционер от сети. Это самый важный шаг, который нельзя игнорировать, чтобы обезопасить себя от удара током. Откройте крышку внутреннего блока кондиционера. Как правило, она фиксируется на защелках или винтах. Снимите фильтры. Они обычно легко вынимаются из пазов.

Чистка фильтров:

Пропыленосые фильтры. Удалите всю видимую пыль и грязь. Помойте фильтры в теплой воде с моющим средством для кондиционеров. Не используйте агрессивные химические вещества, которые могут повредить фильтры. Тщательно просушите фильтры. Не устанавливайте фильтры во внутренний блок кондиционера, пока они полностью не высохнут.

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Чистка внутреннего блока:

Пропыленосите внутренний блок кондиционера. Удалите пыль и грязь из лопастей вентилятора, жалюзи и других поверхностей. Влажной тряпкой протрите лопасти вентилятора и другие поверхности внутреннего блока. При необходимости смочите тряпку в растворе моющего средства для кондиционеров. Дайте внутреннему блоку кондиционера полностью высохнуть.

Уборка кондиционера:

Установите фильтры на место. Убедитесь, что они установлены правильно в пазах. Закройте крышку внутреннего блока кондиционера. Включите кондиционер в сеть электропитания.

Советы:

Чистите кондиционерные фильтры каждые 2-4 недели.

Чистите внутренний блок кондиционера 1-2 раза в год.

Если вы не уверены в своих силах, обратитесь к профессионалам.

Напомним, мы уже писали, что делать, если начал протекать кондиционер.

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