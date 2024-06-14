Як зрозуміти свою дитину: психологія малят

Ви помічали, як швидко розвиваються діти? З кожним днем вони набувають нових знань і навичок, поступово перетворюючись із потішних немовлят на зрілі, сформовані особистості. І часом дивують нас своєю цікавою життєвою позицією, дорослим поглядом на речі, щирими емоціями.

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Дети проходят этапы развития, изучением которых занимается детская психология. Ее основная задача — выявить и объяснить особенности поведения ребенка, характерные для каждого возрастного периода. Психология детей сложная и важная наука.

Найденные закономерности позволяют родителям лучше понимать, что происходит в душе у малыша, ведь сам термин "психология" на греческом звучит как "psyche" — душа, "logos" — учение.

Отношения с внешним миром

Взаимодействие с окружающим миром у человека начинается еще до рождения и продолжается на протяжении всей жизни. Особенно интенсивно психологические процессы протекают в детстве. В этот период формируются модели поведения и отношений с родителями, другими детьми, бабушками и дедушками.

"Мама — ребенок"

Эти отношения формируются еще во время беременности. Ребенку в утробе важно слышать спокойный голос мамы, чувствовать ее прикосновения и поглаживания.

После рождения психологическая связь между мамой и малышом укрепляется. Мама становится не только человеком, который ухаживает, кормит и защищает, но и постепенно превращается в объект для подражания для девочки и главный источник положительных эмоций для мальчика.

Психологи рекомендуют мамам:

Не концентрировать общение с ребенком вокруг бытовых дел. С вами должно быть интересно говорить на любую тему и проводить время в любом возрасте.

Не терять бдительность, но не допускать гиперопеки.

Не переносить свой негативный жизненный опыт на детей.

"Папа — ребенок"

На формирование личности ребенка влияют оба родителя в равной степени, но по-разному. Задача папы — стать примером для подражания мальчику и защитой для девочки, привить нравственные принципы, обеспечить ощущение стабильности, целостности и ценности семьи.

В первые годы жизни малыш считает, что папа — это кто-то веселый и бесшабашный, кто может подкинуть под потолок или состроить забавную рожицу. Роль "человека-праздника" в этот период удобна и приятна обоим — как родителю, так и малышу.

В процессе взросления роль отца изменяется. Для мальчика он становится неким "проводником" в мир мужчин, а для девочки — первым духовно близким человеком другого пола.

Папе важно выстроить близкое общение с ребенком, но не забывать о воспитательной роли. Сохранять баланс строгости и ласки, контроля и доверия, ограничений и поощрений.

"Родственники — ребенок"

Бабушки, дедушки, тети, дяди помогают детям выработать поведенческие модели в социуме. Благодаря общению со взрослыми родными у малыша расширяется кругозор, он учится выстраивать отношения с другими людьми, осознает свою роль и место в семье.

Важно, чтобы родственники, которые часто контактируют с ребенком, понимали свою ответственность в формировании его личности и их правила воспитания не шли вразрез с правилами родителей.

"Ребенок — другие дети"

Общение с другими детьми помогает ребенку научиться:

строить дружеские отношения в коллективе;

делиться своим жизненным опытом и воспринимать чужой;

решать конфликтные ситуации, противостоять агрессии, защищать других детей;

уважать разные жизненные позиции, мнения.

Дети 1-3 лет не разделяют других детей по возрасту. Они с одинаковым удовольствием играют как с такими же малышами, так и с ребятами постарше. Чуть повзрослев (4-5 лет), они начинают активно взаимодействовать с одногодками, стремятся завладеть одной и той же игрушкой, борются за лидерство в компании и внимание взрослых. В их играх появляется социальная структура, которая постепенно усложняется. К 5-6 годам дети предпочитают коллективные игры индивидуальным.

Маленькие дети постоянно заводят себе новых друзей, период дружеских связей между ними непродолжительный. С возрастом эти связи приобретают более постоянный характер. Социальные связи играет важную роль в психологии ребенка.

Родителям стоит способствовать формированию круга общения ребенка. Объединяющими факторами могут стать увлечения, спорт, внешкольное образование.

Развитие речи

Осознанная речь формируется к двухлетнему возрасту малыша. Вначале она имеет крайне упрощенную структуру. Ребенок использует 2-3 слова, чтобы описать свои желания и потребности.

К пяти годам структура разговорной речи практически полностью соответствует таковой у взрослых. Дети имитируют интонации родителей, часто используют их выражения. Поэтому родителям важно уделить внимание чистоте собственной речи, избегать сленга, диалектизмов, ненормативной лексики. Чем красивее говорите вы — тем красивее будет говорить ваш ребенок.

Развитие интеллекта

Процесс развития интеллекта ребенка был описан швейцарским ученым Ж. Пиаже. Он выделил четыре последовательных стадии:

Сенсомоторная. По времени она совпадает с периодом младенчества. Ребенок учится координировать полученную информацию от различных органов чувств, следит за предметами, пытается их достать, схватить, т. е. увеличивается объем произвольной моторики.

Дооперациональное мышление. Накопление знаний об окружающем мире. Ребенок еще не выражает свои потребности словами, а старается сделать это поведенческими реакциями.

Конкретные операции. Стремительно развиваются речь, способности к решению задач, логике. Ребенок приобретает знания о пространстве и времени, количественным показателям. Эта стадия начинается приблизительно в шестилетнем возрасте и продолжается 3-4 года.

Формальные операции. Ребенок способен понимать причинно-следственные связи, формулировать собственные гипотезы.

Продолжительность стадий развития интеллекта индивидуальна. Поэтому родителям, с одной стороны, нужно следить за своевременностью приобретения ребенком интеллектуальных навыков. А с другой — не паниковать, если он где-то запаздывает.

Развитие чувств

Специалисты выделяют 2 вида чувств:

Базовые — проявляются сразу после рождения. С помощью них малыш реагирует на изменения в окружающей среде, выражает отношение к близким людям.

Приобретенные — это более сложные чувства: дружба, любовь, благодарность, страх, обида. Они формируются под влиянием поведения и ценностей, привитых родителями, а также на основании информации из окружающего мира.

Развитие чувств формирует понятие эмоционального интеллекта ребенка. Способен ли он распознавать эмоции других людей, сопереживать им? Совокупность позитивных и негативных чувств формирует понятие нравственности.

Родителям стоит объяснять ребенку эмоции, которые он ощущает, но пока не осознает. А также учить управлять ими — контролировать, выражать к месту, выбирать форму проявлений.

10 советов, как понять ребенка

Новорожденный сообщает родителям о своих желаниях и ощущениях с помощью плача. Уже через пару недель можно научиться отличать "голодный" плач от плача при перевозбуждении. В этом поможет график приема пищи, прогулок, сна. Малыш заплакал? Посмотрите на часы и поймете почему. Капризы ребенка — не всегда следствие непослушания. В нежном возрасте дети только учатся поведению в социуме и не всегда правильно реагируют на внешние раздражители. Ребенок громко плачет в магазине? Не спешите его ругать. Возможно, он устал, испугался, ему жарко. Вашей первой реакцией должно быть желание понять причину проблемы, а уже потом — начать ее устранять. Уважайте желания ребенка с первых лет его жизни. Вместо того, чтобы отругать на непоседу, примите его активную жажду познания окружающего мира и сделайте эти путешествия безопасными. Учите ребенка выражать свои мысли максимально точно. Вместо "мне скучно" говорить "пошли гулять", вместо "я не люблю школу" — "мне не нравится математика". Получив от ребенка точную информацию, вы сможете правильно среагировать на нее. Используйте арт-терапию. Методика поможет диагностировать психоэмоциональный фон ребенка, научит выражать чувства и корректировать проблемы. Обычный рисунок ребенка расскажет о его психологическом состоянии. С трактовкой поможет специалист, практикующий арт-терапию. Слушать — не равно слышать. Родители иногда слушают ребенка вполуха — это ошибка. Его рассказы об играх, друзьях, событиях в школе, кроме очевидного смысла, способны раскрыть нюансы поведения, скрытые эмоции. Держите руку на пульсе. Интересуйтесь не только личностью ребенка, но и его социальными ролями. Общайтесь с родителями его друзей, контролируйте ситуацию в школе. Так вы сможете узнать о проблемах ранее, чем вам о них сообщит сам ребенок. Выстраивайте доверительные отношения. Чем лучше вы справитесь с этой задачей, тем проще пройдете вместе с ребенком сложный подростковый период. Развивайте эмоциональный интеллект ребенка. Человек, который умеет чутко распознавать эмоции и мотивы других людей, как правило, не испытывает проблем с выражением собственных чувств. Хотите понять ребенка — поймите самого себя. Американский профессор клинической педиатрии Росс Кэмпбелл в своей книге "Как понять ребенка" пишет: "Для обоих родителей крайне важно уметь честно взглянуть на себя и дать себе оценку, иметь о себе верное представление. Родители должны уважать себя, чтобы у их детей развилось такое же отношение к себе. Они должны любить себя, только тогда они смогут любить своих детей безусловной любовью, так необходимой для их развития".

Знание родителями психологии детей поможет более легко справляться с трудностями воспитания. Научиться понимать своего ребенка — процесс нелегкий, но вполне по силам каждому из нас. Максимум внимания, доверительные отношения, последовательность действий и умеренность в реакциях — основные принципы достижения взаимного понимания родителей и детей. Пусть у вас всё получится!