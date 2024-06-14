Как понять своего ребенка: психология детей
Вы замечали, как дети быстро развиваются? С каждым днем они приобретают новые знания и навыки, постепенно превращаясь из потешных младенцев в зрелые, сформированные личности. И, порой, удивляют нас своей интересной жизненной позицией, взрослым взглядом на вещи, искренними эмоциями.
Дети проходят этапы развития, изучением которых занимается детская психология. Ее основная задача — выявить и объяснить особенности поведения ребенка, характерные для каждого возрастного периода. Психология детей сложная и важная наука.
Найденные закономерности позволяют родителям лучше понимать, что происходит в душе у малыша, ведь сам термин "психология" на греческом звучит как "psyche" — душа, "logos" — учение.
Отношения с внешним миром
Взаимодействие с окружающим миром у человека начинается еще до рождения и продолжается на протяжении всей жизни. Особенно интенсивно психологические процессы протекают в детстве. В этот период формируются модели поведения и отношений с родителями, другими детьми, бабушками и дедушками.
"Мама — ребенок"
Эти отношения формируются еще во время беременности. Ребенку в утробе важно слышать спокойный голос мамы, чувствовать ее прикосновения и поглаживания.
После рождения психологическая связь между мамой и малышом укрепляется. Мама становится не только человеком, который ухаживает, кормит и защищает, но и постепенно превращается в объект для подражания для девочки и главный источник положительных эмоций для мальчика.
Психологи рекомендуют мамам:
- Не концентрировать общение с ребенком вокруг бытовых дел. С вами должно быть интересно говорить на любую тему и проводить время в любом возрасте.
- Не терять бдительность, но не допускать гиперопеки.
- Не переносить свой негативный жизненный опыт на детей.
"Папа — ребенок"
На формирование личности ребенка влияют оба родителя в равной степени, но по-разному. Задача папы — стать примером для подражания мальчику и защитой для девочки, привить нравственные принципы, обеспечить ощущение стабильности, целостности и ценности семьи.
В первые годы жизни малыш считает, что папа — это кто-то веселый и бесшабашный, кто может подкинуть под потолок или состроить забавную рожицу. Роль "человека-праздника" в этот период удобна и приятна обоим — как родителю, так и малышу.
В процессе взросления роль отца изменяется. Для мальчика он становится неким "проводником" в мир мужчин, а для девочки — первым духовно близким человеком другого пола.
Папе важно выстроить близкое общение с ребенком, но не забывать о воспитательной роли. Сохранять баланс строгости и ласки, контроля и доверия, ограничений и поощрений.
"Родственники — ребенок"
Бабушки, дедушки, тети, дяди помогают детям выработать поведенческие модели в социуме. Благодаря общению со взрослыми родными у малыша расширяется кругозор, он учится выстраивать отношения с другими людьми, осознает свою роль и место в семье.
Важно, чтобы родственники, которые часто контактируют с ребенком, понимали свою ответственность в формировании его личности и их правила воспитания не шли вразрез с правилами родителей.
"Ребенок — другие дети"
Общение с другими детьми помогает ребенку научиться:
- строить дружеские отношения в коллективе;
- делиться своим жизненным опытом и воспринимать чужой;
- решать конфликтные ситуации, противостоять агрессии, защищать других детей;
- уважать разные жизненные позиции, мнения.
Дети 1-3 лет не разделяют других детей по возрасту. Они с одинаковым удовольствием играют как с такими же малышами, так и с ребятами постарше. Чуть повзрослев (4-5 лет), они начинают активно взаимодействовать с одногодками, стремятся завладеть одной и той же игрушкой, борются за лидерство в компании и внимание взрослых. В их играх появляется социальная структура, которая постепенно усложняется. К 5-6 годам дети предпочитают коллективные игры индивидуальным.
Маленькие дети постоянно заводят себе новых друзей, период дружеских связей между ними непродолжительный. С возрастом эти связи приобретают более постоянный характер. Социальные связи играет важную роль в психологии ребенка.
Родителям стоит способствовать формированию круга общения ребенка. Объединяющими факторами могут стать увлечения, спорт, внешкольное образование.
Развитие речи
Осознанная речь формируется к двухлетнему возрасту малыша. Вначале она имеет крайне упрощенную структуру. Ребенок использует 2-3 слова, чтобы описать свои желания и потребности.
К пяти годам структура разговорной речи практически полностью соответствует таковой у взрослых. Дети имитируют интонации родителей, часто используют их выражения. Поэтому родителям важно уделить внимание чистоте собственной речи, избегать сленга, диалектизмов, ненормативной лексики. Чем красивее говорите вы — тем красивее будет говорить ваш ребенок.
Развитие интеллекта
Процесс развития интеллекта ребенка был описан швейцарским ученым Ж. Пиаже. Он выделил четыре последовательных стадии:
- Сенсомоторная. По времени она совпадает с периодом младенчества. Ребенок учится координировать полученную информацию от различных органов чувств, следит за предметами, пытается их достать, схватить, т. е. увеличивается объем произвольной моторики.
- Дооперациональное мышление. Накопление знаний об окружающем мире. Ребенок еще не выражает свои потребности словами, а старается сделать это поведенческими реакциями.
- Конкретные операции. Стремительно развиваются речь, способности к решению задач, логике. Ребенок приобретает знания о пространстве и времени, количественным показателям. Эта стадия начинается приблизительно в шестилетнем возрасте и продолжается 3-4 года.
- Формальные операции. Ребенок способен понимать причинно-следственные связи, формулировать собственные гипотезы.
Продолжительность стадий развития интеллекта индивидуальна. Поэтому родителям, с одной стороны, нужно следить за своевременностью приобретения ребенком интеллектуальных навыков. А с другой — не паниковать, если он где-то запаздывает.
Развитие чувств
Специалисты выделяют 2 вида чувств:
- Базовые — проявляются сразу после рождения. С помощью них малыш реагирует на изменения в окружающей среде, выражает отношение к близким людям.
- Приобретенные — это более сложные чувства: дружба, любовь, благодарность, страх, обида. Они формируются под влиянием поведения и ценностей, привитых родителями, а также на основании информации из окружающего мира.
Развитие чувств формирует понятие эмоционального интеллекта ребенка. Способен ли он распознавать эмоции других людей, сопереживать им? Совокупность позитивных и негативных чувств формирует понятие нравственности.
Родителям стоит объяснять ребенку эмоции, которые он ощущает, но пока не осознает. А также учить управлять ими — контролировать, выражать к месту, выбирать форму проявлений.
10 советов, как понять ребенка
- Новорожденный сообщает родителям о своих желаниях и ощущениях с помощью плача. Уже через пару недель можно научиться отличать "голодный" плач от плача при перевозбуждении. В этом поможет график приема пищи, прогулок, сна. Малыш заплакал? Посмотрите на часы и поймете почему.
- Капризы ребенка — не всегда следствие непослушания. В нежном возрасте дети только учатся поведению в социуме и не всегда правильно реагируют на внешние раздражители. Ребенок громко плачет в магазине? Не спешите его ругать. Возможно, он устал, испугался, ему жарко. Вашей первой реакцией должно быть желание понять причину проблемы, а уже потом — начать ее устранять.
- Уважайте желания ребенка с первых лет его жизни. Вместо того, чтобы отругать на непоседу, примите его активную жажду познания окружающего мира и сделайте эти путешествия безопасными.
- Учите ребенка выражать свои мысли максимально точно. Вместо "мне скучно" говорить "пошли гулять", вместо "я не люблю школу" — "мне не нравится математика". Получив от ребенка точную информацию, вы сможете правильно среагировать на нее.
- Используйте арт-терапию. Методика поможет диагностировать психоэмоциональный фон ребенка, научит выражать чувства и корректировать проблемы. Обычный рисунок ребенка расскажет о его психологическом состоянии. С трактовкой поможет специалист, практикующий арт-терапию.
- Слушать — не равно слышать. Родители иногда слушают ребенка вполуха — это ошибка. Его рассказы об играх, друзьях, событиях в школе, кроме очевидного смысла, способны раскрыть нюансы поведения, скрытые эмоции.
- Держите руку на пульсе. Интересуйтесь не только личностью ребенка, но и его социальными ролями. Общайтесь с родителями его друзей, контролируйте ситуацию в школе. Так вы сможете узнать о проблемах ранее, чем вам о них сообщит сам ребенок.
- Выстраивайте доверительные отношения. Чем лучше вы справитесь с этой задачей, тем проще пройдете вместе с ребенком сложный подростковый период.
- Развивайте эмоциональный интеллект ребенка. Человек, который умеет чутко распознавать эмоции и мотивы других людей, как правило, не испытывает проблем с выражением собственных чувств.
- Хотите понять ребенка — поймите самого себя. Американский профессор клинической педиатрии Росс Кэмпбелл в своей книге "Как понять ребенка" пишет: "Для обоих родителей крайне важно уметь честно взглянуть на себя и дать себе оценку, иметь о себе верное представление. Родители должны уважать себя, чтобы у их детей развилось такое же отношение к себе. Они должны любить себя, только тогда они смогут любить своих детей безусловной любовью, так необходимой для их развития".
Знание родителями психологии детей поможет более легко справляться с трудностями воспитания. Научиться понимать своего ребенка — процесс нелегкий, но вполне по силам каждому из нас. Максимум внимания, доверительные отношения, последовательность действий и умеренность в реакциях — основные принципы достижения взаимного понимания родителей и детей. Пусть у вас всё получится!