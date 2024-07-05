Як користуватися кондиціонером, щоб зберігти машину та своє здоров'я

Про важливе в цю спеку.

Про користування автомобільним кондєєм.

Будьласка, уважно читаємо!

Та намагаємось робити як треба.

Мене цьому вчили ще у 90-ті роки на декількох заводах та автопідприємствах. Фахівці.

Тому я зараз не відкриваю "курилку"-смолярку для порад "бувалих".

А просто доповідаю як треба до цього відноситися, що та як робити.

Ок?

Може хто з вас колись летів літаком у Дубаі літом? Нє?

Бачили як вдягнуті бовдури?

У шорти та майки зі шльопками.

А як одягнути ті хто на досвіді?

Правильно. У тепле. Костюми, джинси, рубашки з рукавом.

Не майки.

Чому?

В червні може бути вдень і +50.

+35+40 просто завжди та скрізь.

Всі кондєі налаштовани на +18.

Різниця між вулицею та там де живе людина від 32 до 17 градусів цельсія.

Це як з +20 у кімнаті вийти на вулицю босоніж та у трусєлях де зараз -10-12. Уявили?

Отож у Дубаі зазвичай ходять розуміючи що у холлі готелю, у кімнаті, у офісі, ресторані, ліфті, таксі, шатл-бусі, спортзалі, мітінг-румі, поліцейскому відділку буде +18+20.

А не спека як на пляжі, де пів-години - і ти курча гриль.

Вже підгоріла!

Те ж саме завжли і у нас в автах.

Вчора та сьогодні було спекотно.

Памʼятайте будь ласка, що нашому організму не дуже сподобається якщо ріниця між вулицею та тачкою одразу буде більше ніж 12 градусів. Максимум 13!!!

То ж якщо на "свідому" повітрі +35 то в машині має бути 35-12=23.

Вже коли ви проїхали де-який час можно спустити до 22 чи навіть до 21, але 22 цельсію та 72 фаренгейту (у кого авто зі Сполучених Штатів) це сама комфортна стандартна температура, тому як правило на "крутилках" приборной панелі та кнрування кліматом це верхні вертікальні значення.

Не робить 19, 18. Навіть 20!

Бо це реально холодно і може допомогти коли ти вже трохи подзасинаєш, але чомусь не взмозі пригальмувати та поспати пів-години. Не більше. Це - рятує!

Дефлєктори (дірки-полоски, з яких іде та дує повітря у салон) треба відвести від себе на направити ВВЕРХ.

Ніяких "на скло та ноги", бо кондей повинен охолоджувати тепле повітря в салоні.

А навіть у тіх, хто буквар та підручник фізики у школі скурив за тубзелєм, тепле повітря підіймається уверх, і треба там його і охолоджувати, щоб на його місце підіймалось тепле повітря від підлоги та знов охолоджувалося.

Тільки так. Колооберт повітря у салоні та пророді, ви не повіріте.

Доречі, взимку щоб нагріти салон - схема "на скло та ноги" як раз працює. Нагрівати повітря треба як раз так. А ще і з увімкненим кондіціонером. Раджу.

Нк треба слухати довьойобів яки у спеку рекоменлкють завести машину та поставити 18 градусів і зачекати 15-20 хвилин.

Не будьте жовбойобами як вони.

Купить внутрішню а брелу щоб закривати лобове-вітрове скло коли машина стоїть та вас чекає.

Це зручно.

Сідайте у авто та відкрийте вікна, рухайтесь повільно та трошки провітріте салон находу, але щоб не продуло та не розтрепало волосся (у кого воно ще є та залишилось!)

Якщо самі - привідкрийте трошкі два правих скла та ледь-ледь своє водійське, щоб не задувало,

а видувало спеку з салона.

А не горяче з вулиці у салон.

Одягайтесь зручно.

Бережіть ноги.

Майте у машині шкарпетки, бо коли поїдете на дальняк на +21+22 то лапки можуть мерзнути.

На підлозі може бути зимно)))

Не нехтуйте кроворозріджуючим.

Може хоч якісь аспірін, чі він же у версіі кадіо.

Пійте воду. Але не холодну!!

Кімнатної температури. Або теплу.

Майте у машині легкі сонцезахісні окуляри, можно не модні, але легкі та такі що не давлять дужками на ніс та вуха з макитрою.

Якщо реально спекотно - зайдіть на заправку, намочить хустинку , протрить лоба і потім приложіть на тімʼячко та шію.

Робить так і у бані, це файно знимає перегрів зі всього організму!

Майте у машині пантенол.

Буває що сонце так напече збоку голову та щію, та руки через лобове - що треба змазати, щоб не згоріти.

Навиться користуватися сонцезахісними козирками, їх можно (та нужно!) відворачивати і в бік. Іноді всю дорогу коли вона пітляє - козирком крутиш більше та частіше ніж кермом та колесами.

Як мінімум не менше

Контролюйте тиск у шинах.

Бо на спеці температура росте.

Тиск теж. Іноді треба приспустити на пару-тройку десятків.

Потім зранку на холодну підкачаєте. Так треба.

Майте на літо масло більшої вʼязкозти.

Хай вам на вашої сто порадять.

Якщо не памʼятаєте коли міняли охолоджуючу рідину - змініть зараз. Це допоможе зберегти двигун та гроші.

Далі буде.

Керуйте відповідально.

Та не слухайте бувалих довбо*обів.