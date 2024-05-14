Як визначити, скільки потрібно порошку на одне прання без дозатора: секрет досвідчених господинь

Існує поширена думка, що використання великої кількості прального порошку в пральній машині сприяє кращому відпиранню одягу. Однак, не варто забувати, що надмірне додавання порошку може призвести до появи на тканині білих слідів та розводів після прання.

Про це розповідає команда UAportal.

Важливо знати правильну кількість миючого засобу для досягнення ідеальної чистоти без шкоди для здоров’я. Якщо використовувати забагато порошку, це може призвести до появи різкого запаху на тканині та створити ризики для людей з алергією. Також це може спричинити неприємний аромат усередині пральної машини.

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Перед початком прання, переконайтеся, що ви знаєте рекомендовані дозування порошку, які зазначені на пакуванні, та обсяг барабана вашої машини. Хоча це важливо, ключовим є вага та рівень забруднення вашого прання.

Для легко забрудненої білизни достатньо використовувати 1 столову ложку миючого засобу на 1 кг текстилю. У випадку сильно забруднених речей потрібно подвоїти кількість до 2 столових ложок на 1 кг. Це правило застосовується незалежно від розміру барабана машини, а залежить лише від ваги та ступеня забруднення білизни, яку ви прете.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про шість цікавих способів, як використати рідкий пральний порошок.

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