Как определить, сколько нужно порошка на одну стирку без дозатора: секрет опытных хозяек

Существует распространенное мнение, что использование большого количества стирального порошка в стиральной машине способствует лучшему отстирыванию одежды. Однако не следует забывать, что чрезмерное добавление порошка может привести к появлению на ткани белых следов и разводов после стирки.

Об этом сообщает команда UAportal.

Важно знать правильное количество моющего средства для достижения идеальной чистоты без ущерба здоровью. Если использовать много порошка, это может привести к резкому запаху на ткани и создать риски для людей с аллергией. Также это может вызвать неприятный аромат внутри стиральной машины.

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Перед началом стирки убедитесь, что вы знаете рекомендованные дозировки порошка, указанные на упаковке, и объем барабана вашей машины. Хотя это важно, ключевым является вес и уровень загрязнения вашей стирки.

Для легко загрязненного белья достаточно использовать 1 столовую ложку моющего средства на 1 кг текстиля. В случае сильно загрязненных вещей нужно удвоить количество до 2 столовых ложек на 1 кг. Это правило применяется независимо от размера барабана машины, а зависит только от веса и степени загрязнения белья, которое вы преете.

Напомним, ранее мы рассказывали о шести интересных способах, как использовать жидкий стиральный порошок.

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