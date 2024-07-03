Як захистити помідори від фітофтори: городники дали пораду

Рясні дощі під час плодоношення томатів – справжня катастрофа для городників, адже саме вони провокують появу фітофтори. Ця грибкова хвороба вражає всі частини рослини, призводячи до гниття плодів та втрати врожаю. Про це пише zemliak.com.

На щастя, існує безліч способів захистити свої помідори від фітофтори без використання хімічних засобів. Ось декілька з них:

Йодний розчин:

Додайте 4 краплі йоду на 10 літрів води. Використовуйте для поливу кущів з розрахунку 2 літри на один кущ. Цей метод не лише допомагає боротися з фітофторою, але й прискорює дозрівання плодів.

Настій попелу:

Залийте 300 г попелу 3 літрами води та настоюйте протягом 5 годин. Процідіть настій та розведіть 7 літрами відстояної води. Поливайте рослини під корінь, використовуючи 1 літр розчину на кущ. Попіл – це чудовий источник калію, який необхідний для здоров'я томатів.

Читайте також: Коли та як сіяти чорнобривці, щоб насіння точно зійшло

Настій курячого посліду:

Заповніть відро курячим послідом на 1/3. Залийте водою та настоюйте протягом кількох днів. Перед використанням розведіть настій водою в співвідношенні 1:20. Вносьте по 1 літру розчину під кожен кущ. Курячий послід – це джерело фосфору та азоту, які необхідні для активного росту та плодоношення томатів.

Важливо:

Проводити профілактичні обробки томатів йодним розчином, настоєм попелу або курячого посліду рекомендується 1 раз на 7-10 днів.

При виявленні перших ознак фітофтори (коричневі плями на листі та стеблах) обробку слід проводити частіше – 2-3 рази на тиждень.

Для посилення ефекту можна чергувати різні методи захисту.

Не забувайте про дотримання правил агротехніки: регулярний полив, провітрювання теплиці, видалення бур'янів та уражених листя.

Нагадаємо, UAportal вже писав про те, як виростити тюльпани в лотках з-під яєць.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!