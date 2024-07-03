Как уберечь помидоры от фитофторы: огородники дали совет

Обильные дожди во время плодоношения томатов – настоящая катастрофа для огородников, ведь именно они провоцируют появление фитофторов. Эта грибковая болезнь поражает все части растения, приводя к гниению плодов и потере урожая. Об этом пишет zemliak.com.

К счастью, существует множество способов оградить свои помидоры от фитофторы без использования химических средств. Вот несколько из них:

Йодный раствор:

Добавьте 4 капли йода на 10 л воды. Используйте для полива кустов из расчета 2 литра на один куст. Этот метод не только помогает бороться с фитофторой, но ускоряет созревание плодов.

Настой пепла:

Залейте 300 г золы 3 литрами воды и настаивайте в течение 5 часов. Процедите настой и разведите 7 литрами отстоявшейся воды. Поливайте растения под корень, используя 1 литр раствора на куст. Зола – это отличный источник калия, который необходим для здоровья томатов.

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Настой куриного помета:

Заполните ведро куриным пометом на 1/3. Залейте водой и настаивайте несколько дней. Перед использованием разведите настой водой в соотношении 1:20. Вносите по 1 литру раствора под каждый куст. Куриный помет – источник фосфора и азота, которые необходимы для активного роста и плодоношения томатов.

Важно:

Проводить профилактические обработки томатов йодным раствором, настоем пепла или куриного помета рекомендуется 1 раз в 7-10 дней.

При обнаружении первых признаков фитофторы (коричневые пятна на листьях и стеблях) обработку следует проводить чаще – 2-3 раза в неделю.

Для усиления эффекта можно чередовать разные методы защиты.

Не забывайте о соблюдении правил агротехники: регулярный полив, проветривание теплицы, удаление сорняков и пораженных листьев.

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