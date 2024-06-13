Як змінилися ціни на зарядні станції в Україні і чи є взагалі в наявності

Вже другий рік поспіль російська армія намагається вивести з ладу енергосистему України, що спричинило масові перебої в електропостачанні. Через це українці почали активно купувати портативні зарядні пристрої, що, в свою чергу, призвело до зростання цін на них. Ресурс Новини.live провів аналіз ринкових цін і виявив збільшення вартості найбільш затребуваних моделей зарядних пристроїв у 2024 році.

Дослідження базувалося на інформації з порталу Hotline.ua, який слідкує за динамікою цін на споживчі товари в Україні. Аналітики порівняли вартість десяти найбільш популярних зарядних станцій і встановили, як змінилися їх ціни з березня до червня цього року.

EcoFlow DELTA 2 ємністю 1024 Вт-год і потужністю 1800 Вт сьогодні коштує в середньому 45 400 грн, а в березні вона оцінювалася в 38 300 грн. Подорожчання становить 18%.

EcoFlow DELTA Max 2000 ємністю 2016 Вт-год і потужністю 2400 Вт подорожчала на 2% — з 52 805 до 53 841 грн.

EcoFlow RIVER 2 Pro ємністю 786 Вт-год і номінальною потужністю 800 Вт у березні коштувала 28 253 грн, а сьогодні за неї просять 30 187 грн. Подорожчання 7%.

EcoFlow RIVER 2 ємністю 256 Вт-год і потужністю 300 Вт трохи подешевшала — на 2%. У березні вона продавалася з цінником 10 979 грн, а зараз — за 10 674 грн.

BLUETTI EB3A ємністю 268 Вт-год і потужністю 600 Вт сьогодні коштує в середньому 12 580 грн, а на початку весни цього року вона продається за 8998 грн. Подорожчання 40%.

EcoFlow DELTA Pro ємністю 256 Вт-год і номінальною потужністю 300 Вт коштувала раніше 100 420 грн, а на сьогоднішній день продавці оцінюють її в 105 613 грн. Подорожчання зарядної станції становить 5%.

EcoFlow RIVER 2 Max ємністю 512 Вт-год і потужністю 500 Вт мала цінник 20 972 грн. Тепер же він підріс на 3% — до 21 595 грн.

Anker 757 PowerHouse ємністю 1229 Вт-год і потужністю 1500 Вт коштує 44 560, а раніше цінник вказував вартість у 37 440 грн. Подорожчання на 19%.

BLUETTI AC70P ємністю 864 Вт-год і номінальною потужністю 1000 Вт коштувала навесні 22 924 грн, а в червні — 27 146 грн, тобто на 18% більше.

BLUETTI PowerOak EB70 ємністю 1024 Вт-год і потужністю 1800 Вт наразі коштує 26 574. У березні ж за неї просили 20 833 грн. Ця зарядна станція подорожчала на 27%.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яку зарядну станцію обрати для квартири та будинку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!