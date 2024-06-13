Как изменились цены на зарядные станции в Украине и есть ли вообще в наличии

Уже второй год подряд российская армия пытается вывести из строя энергосистему Украины, что повлекло за собой массовые перебои в электроснабжении. Поэтому украинцы начали активно покупать портативные зарядные устройства, что, в свою очередь, привело к росту цен на них. Ресурс Новости.live провел анализ рыночных цен и выявил увеличение стоимости наиболее востребованных моделей зарядных устройств в 2024 году.

Исследование базировалось на информации с портала Hotline.ua, следящего за динамикой цен на потребительские товары в Украине. Аналитики сравнили стоимость десяти наиболее популярных зарядных станций и установили, как изменились их цены с марта по июнь этого года.

EcoFlow DELTA 2 емкостью 1024 Вт-ч и мощностью 1800 Вт сегодня стоит в среднем 45 400 грн., а в марте она оценивалась в 38 300 грн. Подорожание составляет 18%.

EcoFlow DELTA Max 2000 емкостью 2016 Вт-ч и мощностью 2400 Вт подорожала на 2% – с 52 805 до 53 841 грн.

EcoFlow RIVER 2 Pro емкостью 786 Вт-ч и номинальной мощностью 800 Вт в марте стоила 28 253 грн, а сегодня за нее просят 30 187 грн. Подорожание 7%.

EcoFlow RIVER 2 емкостью 256 Вт-ч и мощностью 300 Вт немного подешевела – на 2%. В марте она продавалась с ценником 10 979 грн, а сейчас – за 10 674 грн.

BLUETTI EB3A емкостью 268 Вт-ч и мощностью 600 Вт сегодня стоит в среднем 12 580 грн., а в начале весны этого года она продается за 8998 грн. Подорожание 40%.

EcoFlow DELTA Pro емкостью 256 Вт-ч и номинальной мощностью 300 Вт стоила раньше 100 420 грн, а на сегодняшний день продавцы оценивают ее в 105 613 грн. Удорожание зарядной станции составляет 5%.

EcoFlow RIVER 2 Max емкостью 512 Вт-ч и мощностью 500 Вт имела ценник 20 972 грн. Теперь же он подрос на 3% – до 21 595 грн.

Anker 757 PowerHouse емкостью 1229 Вт-ч и мощностью 1500 Вт стоит 44560, а ранее ценник указывал стоимость в 37440 грн. Подорожание на 19%.

BLUETTI AC70P емкостью 864 Вт-ч и номинальной мощностью 1000 Вт стоила весной 22 924 грн, а в июне – 27 146 грн, то есть на 18% больше.

BLUETTI PowerOak EB70 емкостью 1024 Вт-ч и мощностью 1800 Вт сейчас стоит 26 574. В марте же за нее просили 20 833 грн. Эта зарядная станция подорожала на 27%.

Напомним, ранее мы рассказывали, какую зарядную станцию выбрать для квартиры и дома.

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