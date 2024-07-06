Як мають роз'їхатися водії на такому нетиповому перехресті: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху. Зокрема, йдеться про ігнорування переваги руху під час перетину нетипових перехресть.

Як автомобілі мають роз'їхатися на такому нетиповому перехресті? Про це розповіли pdr2024tests.

У задачі наведено три автомобілі – зелений, червоний та жовтий, водії яких мають намір перетнути перехрестя. На нерегульованому перехресті поза населеним пунктом встановлено знак 2.3 "Головна дорога".

Таким чином водій зеленого автомобіля одразу має перевагу перед рештою учасників руху та проїде першим. Водій жовтого автомобіля мусить поступитися червоному авто.

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Пункт 16.13 ПДР передбачає, що перед поворотом ліворуч, або розворотом, водій мусить дати дорогу транспортним засобам, що рухаються у зустрічному напрямку прямо чи праворуч.

Отже, порядок проїзду: зелений, червоний, жовтий.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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