Як швидко почистити оселедець: спосіб, яким користуються норвезькі господині
Оселедець є невід’ємною частиною раціону багатьох людей. Він чудово доповнює страви, як-от пюре з картоплі, та стає чудовою основою для деяких салатів.
Проте, чистка цієї риби може зайняти чимало часу. Команда UAportal спільно з "Важно знать" підготувала для вас спосіб, яким користуються норвезькі господині – дружини рибалок. Завдяки цим порадам ви зможете легко та швидко почистити оселедець, не докладаючи зайвих зусиль.
Читайте також: Дієтологи назвали найкорисніші види риби
Як швидко почистити оселедець
Для цього способу вам знадобляться наступне кухонне приладдя: пластикова обробна дошка, оскільки вона менше вбирає запахи та легко миється, гострий кухонний ніж, паперові серветки, а також пінцет для дрібних робіт.
Почніть з того, що ретельно промийте рибу під струменем холодної води, видаліть голову та всі нутрощі й знову ополосніть тушку.
Зробіть поздовжній розріз на туші риби, вийміть плавець. Використовуючи пінцет, зачепіть шкіру біля розрізу й обережно зніміть її в один рух.
Наступний крок – відділення філе від хребта. Тримайте рибу за хвіст однією рукою, а другою акуратно відокремте м’ясо від ребер. Підтримуючи хребет двома пальцями, відділіть залишки філе.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як почистити рибу без ножа.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!