Як борна кислота допомагає у догляді за огірками та помідорами: городники відповіли

Борна кислота - це унікальне добриво, яке протягом десятиліть використовується садівниками для покращення росту та плодоношення овочевих, плодових, ягідних та квіткових культур. Її універсальність робить її незамінним помічником у догляді за садом та городом. Про це повідомляє Amazing garden.

Коли обприскувати огірки та помідори борною кислотою?

Огірки:

Бутонізація: Для стимуляції зав'язування плодів.

Для стимуляції зав'язування плодів. Цвітіння: Для кращого запилення та плодоношення.

Для кращого запилення та плодоношення. Плодоношення: Щоб отримати солодші та якісні огірки.

Помідори:

Бутонізація: Для стимуляції росту та розвитку бутонів.

Для стимуляції росту та розвитку бутонів. Цвітіння: Для кращого запилення та запобігання пустоцвіту.

Для кращого запилення та запобігання пустоцвіту. Плодоношення: Щоб запобігти появі пустотілів та розтріскуванню плодів.

Як приготувати розчин борної кислоти?

Для приготування розчину вам знадобиться:

10 грам борної кислоти

10 літрів теплої води

Розчиніть борну кислоту в теплій воді. Ретельно перемішайте розчин.

Як правильно обприскувати?

Рясно обприскайте листя та стебла рослини.

Уникайте попадання розчину на квіти та плоди.

Використовуйте дрібнокропковий пульверизатор, щоб отримати "туман" з дрібних крапель.

Обприскуйте рослини вранці або ввечері в сухий безвітряний день.

Температура розчину повинна бути близькою до температури повітря.

Для тепличних томатів використовуйте менш концентрований розчин.

Важливо:

Не перевищуйте рекомендовану дозу, адже це може призвести до опіків на рослинах.

Перед обробкою всіх рослин протестуйте розчин на одній рослині.

При внесенні розчину під корінь використовуйте не менше 0,5 літра на кущ.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете використовувати борну кислоту з максимальною ефективністю та отримати щедрий урожай огірків та помідорів.

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