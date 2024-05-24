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Соціум

Як борна кислота допомагає у догляді за огірками та помідорами: городники відповіли

Ціхоцька Марія

Як борна кислота допомагає у догляді за огірками та помідорами: городники відповіли
Її універсальність робить її незамінним помічником у догляді за садом та городом

Борна кислота - це унікальне добриво, яке протягом десятиліть використовується садівниками для покращення росту та плодоношення овочевих, плодових, ягідних та квіткових культур. Її універсальність робить її незамінним помічником у догляді за садом та городом. Про це повідомляє Amazing garden.

Коли обприскувати огірки та помідори борною кислотою?

Огірки:

  • Бутонізація: Для стимуляції зав'язування плодів.
  • Цвітіння: Для кращого запилення та плодоношення.
  • Плодоношення: Щоб отримати солодші та якісні огірки.

Помідори:

  • Бутонізація: Для стимуляції росту та розвитку бутонів.
  • Цвітіння: Для кращого запилення та запобігання пустоцвіту.
  • Плодоношення: Щоб запобігти появі пустотілів та розтріскуванню плодів.

Як приготувати розчин борної кислоти?

Для приготування розчину вам знадобиться:

  • 10 грам борної кислоти
  • 10 літрів теплої води
  1. Розчиніть борну кислоту в теплій воді.
  2. Ретельно перемішайте розчин.

Як правильно обприскувати?

  • Рясно обприскайте листя та стебла рослини.
  • Уникайте попадання розчину на квіти та плоди.
  • Використовуйте дрібнокропковий пульверизатор, щоб отримати "туман" з дрібних крапель.
  • Обприскуйте рослини вранці або ввечері в сухий безвітряний день.
  • Температура розчину повинна бути близькою до температури повітря.
  • Для тепличних томатів використовуйте менш концентрований розчин.

Важливо:

  • Не перевищуйте рекомендовану дозу, адже це може призвести до опіків на рослинах.
  • Перед обробкою всіх рослин протестуйте розчин на одній рослині.
  • При внесенні розчину під корінь використовуйте не менше 0,5 літра на кущ.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете використовувати борну кислоту з максимальною ефективністю та отримати щедрий урожай огірків та помідорів.

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