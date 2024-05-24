Как борная кислота помогает в уходе за огурцами и помидорами: огородники ответили
Борная кислота – это уникальное удобрение, которое на протяжении десятилетий используется садовниками для улучшения роста и плодоношения овощных, плодовых, ягодных и цветочных культур. Ее универсальность делает ее незаменимым помощником в уходе за садом и огородом. Об этом сообщает Amazing Garden.
Когда опрыскивать огурцы и помидоры борной кислотой?
Огурцы:
- Бутонизация: Для стимуляции завязывания плодов.
- Цветение: Для лучшего опыления и плодоношения.
- Плодоношение: Чтобы получить более сладкие и качественные огурцы.
Помидоры:
- Бутонизация: Для стимуляции роста и развития бутонов.
- Цветение: Для лучшего опыления и предотвращения пустоцвета.
- Плодоношение: Во избежание появления пустотел и растрескивания плодов.
Как приготовить раствор борной кислоты?
Для приготовления раствора вам понадобится:
- 10 грамм борной кислоты
- 10 литров теплой воды
- Растворите борную кислоту в теплой воде.
- Тщательно перемешайте раствор.
Как правильно опрыскивать?
- Обильно опрыскивайте листья и стебли растения.
- Избегайте попадания раствора в цветы и плоды.
- Используйте мелкоточечный пульверизатор, чтобы получить туман из мелких капель.
- Опрыскивайте растения утром или вечером в сухой безветренный день.
- Температура раствора должна быть близка к температуре воздуха.
- Для тепличных томатов используйте менее концентрированный раствор.
Важно:
- Не превышайте рекомендованную дозу, ведь это может привести к ожогам на растениях.
- Перед обработкой всех растений протестируйте раствор на одном растении.
- При внесении раствора под корень используйте не менее 0,5 литра на куст.
Следуя этим простым правилам, вы сможете использовать борную кислоту с максимальной эффективностью и получить обильный урожай огурцов и помидоров.
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