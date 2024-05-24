Как борная кислота помогает в уходе за огурцами и помидорами: огородники ответили

Борная кислота – это уникальное удобрение, которое на протяжении десятилетий используется садовниками для улучшения роста и плодоношения овощных, плодовых, ягодных и цветочных культур. Ее универсальность делает ее незаменимым помощником в уходе за садом и огородом. Об этом сообщает Amazing Garden.

Когда опрыскивать огурцы и помидоры борной кислотой?

Огурцы:

Бутонизация: Для стимуляции завязывания плодов.

Для стимуляции завязывания плодов. Цветение: Для лучшего опыления и плодоношения.

Для лучшего опыления и плодоношения. Плодоношение: Чтобы получить более сладкие и качественные огурцы.

Помидоры:

Бутонизация: Для стимуляции роста и развития бутонов.

Для стимуляции роста и развития бутонов. Цветение: Для лучшего опыления и предотвращения пустоцвета.

Для лучшего опыления и предотвращения пустоцвета. Плодоношение: Во избежание появления пустотел и растрескивания плодов.

Как приготовить раствор борной кислоты?

Для приготовления раствора вам понадобится:

10 грамм борной кислоты

10 литров теплой воды

Растворите борную кислоту в теплой воде. Тщательно перемешайте раствор.

Как правильно опрыскивать?

Обильно опрыскивайте листья и стебли растения.

Избегайте попадания раствора в цветы и плоды.

Используйте мелкоточечный пульверизатор, чтобы получить туман из мелких капель.

Опрыскивайте растения утром или вечером в сухой безветренный день.

Температура раствора должна быть близка к температуре воздуха.

Для тепличных томатов используйте менее концентрированный раствор.

Важно:

Не превышайте рекомендованную дозу, ведь это может привести к ожогам на растениях.

Перед обработкой всех растений протестируйте раствор на одном растении.

При внесении раствора под корень используйте не менее 0,5 литра на куст.

Следуя этим простым правилам, вы сможете использовать борную кислоту с максимальной эффективностью и получить обильный урожай огурцов и помидоров.

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