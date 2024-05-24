Як борна кислота допомагає у догляді за огірками та помідорами: городники відповіли
Борна кислота - це унікальне добриво, яке протягом десятиліть використовується садівниками для покращення росту та плодоношення овочевих, плодових, ягідних та квіткових культур. Її універсальність робить її незамінним помічником у догляді за садом та городом. Про це повідомляє Amazing garden.
Коли обприскувати огірки та помідори борною кислотою?
Огірки:
- Бутонізація: Для стимуляції зав'язування плодів.
- Цвітіння: Для кращого запилення та плодоношення.
- Плодоношення: Щоб отримати солодші та якісні огірки.
Помідори:
- Бутонізація: Для стимуляції росту та розвитку бутонів.
- Цвітіння: Для кращого запилення та запобігання пустоцвіту.
- Плодоношення: Щоб запобігти появі пустотілів та розтріскуванню плодів.
Як приготувати розчин борної кислоти?
Для приготування розчину вам знадобиться:
- 10 грам борної кислоти
- 10 літрів теплої води
- Розчиніть борну кислоту в теплій воді.
- Ретельно перемішайте розчин.
Як правильно обприскувати?
- Рясно обприскайте листя та стебла рослини.
- Уникайте попадання розчину на квіти та плоди.
- Використовуйте дрібнокропковий пульверизатор, щоб отримати "туман" з дрібних крапель.
- Обприскуйте рослини вранці або ввечері в сухий безвітряний день.
- Температура розчину повинна бути близькою до температури повітря.
- Для тепличних томатів використовуйте менш концентрований розчин.
Важливо:
- Не перевищуйте рекомендовану дозу, адже це може призвести до опіків на рослинах.
- Перед обробкою всіх рослин протестуйте розчин на одній рослині.
- При внесенні розчину під корінь використовуйте не менше 0,5 літра на кущ.
Дотримуючись цих простих правил, ви зможете використовувати борну кислоту з максимальною ефективністю та отримати щедрий урожай огірків та помідорів.
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