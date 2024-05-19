Як активізувати ріст капусти за допомогою натуральних добрив

Посадка капусти у відкритий ґрунт зазвичай відбувається через розсаду. UAportal розповів, що для забезпечення сильного і швидкого росту важливо висаджувати її в удобрений ґрунт або використовувати натуральні добрива в посадкових лунках.

Для того, щоб удобрити ґрунт перед посадкою капусти, можна підготувати грядку з осені, додавши в ґрунт перепрілий компост і золу (приблизно 7 кг компосту і склянка золи на 1 кв.м). Якщо ґрунт потребує розкислення, можна також внести 300-600 г доломітового борошна під час осіннього перекопування.

Навесні перед посадкою важливо внести додаткове добриво. Відповідний склад можна приготувати, з'єднавши 0,5 кг компосту, 2 столові ложки кісткового борошна і 2 столові ложки золи. Ретельно перемішайте цю суміш перед внесенням у ґрунт.

Кісткове борошно, отримане з перероблених відходів тваринництва, є багатим джерелом фосфору (до 16%), кальцію (35%), а також магнію, калію, цинку, міді та марганцю. Воно слугує цінним органічним добривом у сільському господарстві, особливо коли потрібен додатковий кальцій для зниження рівня кислотності. Кісткове борошно є не тільки екологічно чистим, але й довготривалим добривом, оскільки для повної інтеграції в ґрунт потрібно від 6 до 8 місяців.

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Крім підживлення ґрунту, корисно додавати природні добрива в посадкові лунки при висадці розсади капусти. Це зміцнює розсаду після пересадки і може забезпечити захист від личинок шкідників, що живляться корінням.

Для цього вам знадобиться

– 500 г компосту

– 2 столові ложки кісткового борошна

– 1 столова ложка подрібненої яєчної шкаралупи

– 1 столова ложка золи

– 1 чайна ложка гірчиці

Ретельно перемішайте всі ці інгредієнти і насипте суміш у кожну посадкову ямку перед тим, як висаджувати розсаду капусти. Ця комбінація не тільки забезпечує живлення, але й діє як запобіжник від шкідників, що живляться корінням.

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