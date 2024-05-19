Как активизировать рост капусты с помощью натуральных удобрений
Посадка капусты в открытый грунт обычно происходит из-за рассады. UAportal рассказал, что для обеспечения сильного и быстрого роста важно высаживать ее в удобренную почву или использовать натуральные удобрения в посадочных лунках.
Для того чтобы удобрить почву перед посадкой капусты, можно подготовить грядку с осени, добавив в грунт перепревший компост и золу (примерно 7 кг компоста и стакан золы на 1 кв.м). Если почва нуждается в раскислении, можно также внести 300-600 г доломитовой муки во время осеннего перекапывания.
Весной перед посадкой важно внести дополнительное удобрение. Подходящий состав можно приготовить, соединив 0,5 кг компоста, 2 столовые ложки костной муки и 2 столовые ложки золы. Тщательно перемешайте эту смесь перед внесением в грунт.
Костная мука, полученная из переработанных отходов животноводства, является богатым источником фосфора (до 16%), кальция (35%), а также магния, калия, цинка, меди и марганца. Оно служит ценным органическим удобрением в сельском хозяйстве, особенно когда требуется дополнительный кальций для снижения уровня кислотности. Костная мука является не только экологически чистой, но и долговременным удобрением, поскольку для полной интеграции в почву требуется от 6 до 8 месяцев.
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Кроме подкормки почвы, полезно добавлять природные удобрения в посадочные лунки при высадке рассады капусты. Это укрепляет рассаду после пересадки и может обеспечить защиту от личинок питающихся корнями вредителей.
Для этого вам понадобится
– 500 г компоста
– 2 столовые ложки костной муки
– 1 столовая ложка измельченной яичной скорлупы
– 1 столовая ложка золы
– 1 чайная ложка горчицы
Тщательно перемешайте все эти ингредиенты и насыпьте смесь в каждую посадочную ямку, прежде чем высаживать рассаду капусты. Эта комбинация не только обеспечивает питание, но и действует как предохранитель от питающихся корнями вредителей.
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