Кабачкове варення з ананасом

Кулінарні збочення, або куди вже дівати ті кабачки.

Інгредієнти

800г кабачок чищений

750г ананасовий сік

350г цукру

1 лимон на сік

Дрібка куркуми

Кардамон, кориця, гвоздика

Готуємо!

У кабачка зняти шкірку і видалити серединку з насінням, нарізати все досить дрібним кубиком.

Краще готувати у широкій каструлі чи сотейнику. Змішуємо кабачок, цукор, ананасовий сік, сік лимону (я ще люблю цедру з нього додавати), за бажанням класно працюють ще 3-5 зернят кардамону та куркума.

Доводжу все до кипіння і варю-випарюю на середньому вогні декілька годин, поки кабачок не стане прозорий, а сироп загусне - загалом в мене вийшло навіть трохи менше ніж літрова банка, коли виварив до бажаної "цукатності" кабачка.

Результат насправді красивий, сонячний і дуже літній на зиму можна пастеризувати і закривати під кришку, якщо ви добре ваварили варення!

А з чого незвичного ви варили варення ?

Обіймаю.