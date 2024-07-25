Кабачковое варенье с ананасом
Кулинарные извращения, или куда девать те кабачки.
Ингредиенты
800г кабачок очищенный
750г ананасовый сок
350г сахара
1 лимон на сок
Щепотка куркумы
Кардамон, корица, гвоздика
Готовим!
У кабачка снять кожуру и удалить серединку с семенами, нарезать все достаточно мелким кубиком.
Лучше готовить в широкой кастрюле или сотейнике. Смешиваем кабачок, сахар, ананасовый сок, сок лимона (я еще люблю цедру из него добавлять), по желанию классно работают еще 3-5 зерен кардамона и куркума.
Довожу все до кипения и варю-выпариваю на среднем огне несколько часов, пока кабачок не станет прозрачным, а сироп загустеет – в общем у меня получилось даже чуть меньше чем литровая банка, когда выварил до желаемой "цукатности" кабачка.
Результат действительно красивый, солнечный и очень летний на зиму можно пастеризовать и закрывать под крышку, если вы хорошо выварили варенье!
А из чего необычного вы варили варенье?
Обнимаю.