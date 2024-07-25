Кабачкове варення з ананасом
Кулінарні збочення, або куди вже дівати ті кабачки.
Інгредієнти
800г кабачок чищений
750г ананасовий сік
350г цукру
1 лимон на сік
Дрібка куркуми
Кардамон, кориця, гвоздика
Готуємо!
У кабачка зняти шкірку і видалити серединку з насінням, нарізати все досить дрібним кубиком.
Краще готувати у широкій каструлі чи сотейнику. Змішуємо кабачок, цукор, ананасовий сік, сік лимону (я ще люблю цедру з нього додавати), за бажанням класно працюють ще 3-5 зернят кардамону та куркума.
Доводжу все до кипіння і варю-випарюю на середньому вогні декілька годин, поки кабачок не стане прозорий, а сироп загусне - загалом в мене вийшло навіть трохи менше ніж літрова банка, коли виварив до бажаної "цукатності" кабачка.
Результат насправді красивий, сонячний і дуже літній на зиму можна пастеризувати і закривати під кришку, якщо ви добре ваварили варення!
А з чого незвичного ви варили варення ?
Обіймаю.