Обожнюю сезон свіжих фруктів! А моя родина обожнює пироги з персиками, сливами, абрикосами… Все легко, просто та неймовірно смачно! То ж приєднуйтесь і давайте готувати разом.

Йогуртовий пиріг з персиком

Тісто:

100 г яєць (2 шт.)

250 г білого густого йогурту "Молокія" (жирністю 3%)

110 г вершкового масла "Молокія" (жирністю 82%)

250 г борошна (8 ст. л. з гіркою + 1 ч. л. з гіркою)

8 г розпушувача (1 ч. л. з гіркою + 1 ч. л. без гірки)

100 г цукру (4 ст. л. з гіркою)

ванільний цукор

Начинка:

5 персиків або нектаринів (сливи, абрикоси)

100 г малини

цукрова пудра (для декору)

Приготуємо йогуртовий пиріг з персиком:

Перекладаємо в миску масло кімнатної температури, додаємо цукор, ванільний цукор (за бажанням), яйця кімнатної температури та перемішуємо вінчиком.

Додаємо густий білий йогурт та перемішуємо.

Додаємо борошно з розпушувачем і знову перемішуємо до однорідної консистенції.

Беремо круглу форму діаметром 28 см., змащуємо її вершковим маслом та присипаємо борошном.

Викладаємо у форму тісто та розприділяємо його.

Розрізаємо кожен персик на 8 частин та викладаємо шматочки на тісто.

Поверх персиків викладаємо малину.

Ставимо форму у розігріту до 180 градусів духовку на 40-45 хвилин, режим - підігрів знизу та зверху або лише знизу.

Дістаємо пиріг, посипаємо його цукровою пудрою. Можемо нарізати та куштувати.