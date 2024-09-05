Йогуртовый пирог с персиком
Обожаю сезон свежих фруктов! А моя семья обожает пироги с персиками, сливами, абрикосами… Все легко, просто и невероятно вкусно! Так что присоединяйтесь и давайте готовить вместе.
Йогуртовый пирог с персиком
Тесто:
100 г яиц (2 шт.)
250 г белого густого йогурта Молокия (жирностью 3%)
110 г сливочного масла "Молокия" (жирностью 82%)
250 г муки (8 ст. л. с горкой + 1 ч. л. с горкой)
8 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой + 1 ч. л. без горки)
100 г сахара (4 ст. л. с горкой)
ванильный сахар
Начинка:
5 персиков или нектаринов (сливы, абрикосы)
100 г малины
сахарная пудра (для декора)
Приготовим йогуртовый пирог с персиком.
Перекладываем в миску масло комнатной температуры, добавляем сахар, ванильный сахар (по желанию), яйца комнатной температуры и перемешиваем венчиком.
Добавляем густой белый йогурт и перемешиваем.
Добавляем муку с разрыхлителем и снова перемешиваем до однородной консистенции.
Берем круглую форму диаметром 28 см, смазываем ее сливочным маслом и присыпаем мукой.
Выкладываем в форму тесто и распределяем его.
Разрезаем каждый персик на 8 частей и выкладываем кусочки на тесто.
Поверх персиков выкладываем малину.
Ставим форму в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут, режим – подогрев снизу и сверху или только снизу.
Достаем пирог, посыпаем его сахарной пудрой. Можем нарезать и пробовать.