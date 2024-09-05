Йогуртовий пиріг з персиком
Обожнюю сезон свіжих фруктів! А моя родина обожнює пироги з персиками, сливами, абрикосами… Все легко, просто та неймовірно смачно! То ж приєднуйтесь і давайте готувати разом.
Йогуртовий пиріг з персиком
Тісто:
100 г яєць (2 шт.)
250 г білого густого йогурту "Молокія" (жирністю 3%)
110 г вершкового масла "Молокія" (жирністю 82%)
250 г борошна (8 ст. л. з гіркою + 1 ч. л. з гіркою)
8 г розпушувача (1 ч. л. з гіркою + 1 ч. л. без гірки)
100 г цукру (4 ст. л. з гіркою)
ванільний цукор
Начинка:
5 персиків або нектаринів (сливи, абрикоси)
100 г малини
цукрова пудра (для декору)
Приготуємо йогуртовий пиріг з персиком:
Перекладаємо в миску масло кімнатної температури, додаємо цукор, ванільний цукор (за бажанням), яйця кімнатної температури та перемішуємо вінчиком.
Додаємо густий білий йогурт та перемішуємо.
Додаємо борошно з розпушувачем і знову перемішуємо до однорідної консистенції.
Беремо круглу форму діаметром 28 см., змащуємо її вершковим маслом та присипаємо борошном.
Викладаємо у форму тісто та розприділяємо його.
Розрізаємо кожен персик на 8 частин та викладаємо шматочки на тісто.
Поверх персиків викладаємо малину.
Ставимо форму у розігріту до 180 градусів духовку на 40-45 хвилин, режим - підігрів знизу та зверху або лише знизу.
Дістаємо пиріг, посипаємо його цукровою пудрою. Можемо нарізати та куштувати.