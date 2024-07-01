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Соціум

Липень починається з сильної магнітної бурі: як захиститися

Анастасія Крищук

Липень починається з сильної магнітної бурі: як захиститися
Липень починається з сильної магнітної бурі

У понеділок, 1 липня, по Землі вдарила потужна магнітна буря. Сила геомагнітного шторму складає 4 бали.

За даними сервісу Meteoagent, буря розтягнеться на дві доби. 2 липня її сила становитиме 4 бали.

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Графік магнітних бур на липень. Джерело: meteoagent.com
Графік магнітних бур на липень. Джерело: meteoagent.com

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей, особливо на метеозалежних. Деякі з можливих симптомів включають:

  • головний біль;
  • запаморочення;
  • нудота;
  • зміна тиску;
  • збільшення частоти серцевих скорочень;
  • погіршення сну;
  • зниження працездатності;
  • роздратованість;
  • апатія.

Як захиститися від магнітних бур:

  • дотримуватися режиму дня та здорового сну;
  • їсти здорову їжу та пити багато води;
  • уникати стресових ситуацій;
  • більше перебувати на свіжому повітрі;
  • приймати контрастний душ.

Важливо: якщо ви відчуваєте негативний вплив магнітних бур, зверніться до лікаря. Люди з серцево-судинними захворюваннями, хронічними хворобами та вагітні жінки повинні бути особливо уважні до свого самопочуття під час магнітних бур.

Раніше науковці пояснили, що Сонце-зомбі одного разу може розірвати Землю.

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Магнітні бурі