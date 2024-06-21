Зіпсують найкраший образ: 5 речей, які точно не варто одягати цього літа

Сезон літо 2024 диктує свої правила не лише у виборі взуття та одягу, але й у тому, яким аксесуарам варто віддати перевагу. Деякі речі, які ще недавно вважалися модними, ризикують зіпсувати ваш образ та підкреслити несмак. Про це пише Радіотрек.

Тож, перегляньте свій гардероб і позбудьтеся цих антитрендів:

Шльопанці на платформі:

Незручні та непрактичні, вони візуально обтяжують образ, роблячи його неохайним.

Джинси-скінні:

Їх час минув! На зміну їм прийшли більш вільні та комфортні моделі: "Mom", палаццо, банани. Скінні не лише не підкреслюють фігуру, але й погано поєднуються з трендовими речами.

Маленькі клатчі:

Непрактичні та незручні, адже в них неможливо помістити все необхідне. Сучасні сумки повинні бути не лише стильними, але й функціональними.

Екстремальні мініспідниці:

Занадто відверті "луки" вже не в моді. Віддайте перевагу одягу, який підкреслить вашу жіночність, але не буде виглядати вульгарно.

Сорочки та футболки з пишними рукавами:

Романтичні блузи з рукавами-ліхтариками та "буфами" вже не актуальні. Їх місце посіли більш лаконічні та елегантні моделі.

Пам'ятайте, мода мінлива, але стиль – це те, що завжди залишається в ціні. Не бійтеся експериментувати, обирайте одяг, який підкреслює вашу індивідуальність та робить вас впевненими у собі!

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