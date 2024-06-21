Испортят самый лучший образ: 5 вещей, которые точно не стоит одевать этим летом

Сезон лето 2024 диктует свои правила не только в выборе обуви и одежды, но и в том, какие аксессуары следует отдать предпочтение. Некоторые вещи, еще недавно считавшиеся модными, рискуют испортить ваш образ и подчеркнуть безвкусицу. Об этом пишет Радиотрек.

Итак, посмотрите свой гардероб и избавьтесь от этих антитрендов:

Шлепанцы на платформе:

Неудобные и непрактичные, они визуально тяготят образ, делая его неопрятным.

Джинсы-скинные:

Их время прошло! На смену им пришли более свободные и комфортные модели: "Mom", палаццо, бананы. Скенные не только не подчеркивают фигуру, но и плохо смешиваются с трендовыми вещами.

Маленькие клатчи:

Непрактичны и неудобны, ведь в них невозможно поместить все необходимое. Современные сумки должны быть не только стильными, но и функциональными.

Экстремальные мини-юбки:

Слишком откровенные "луки" уже не в моде. Предпочтите одежду, которая подчеркнет вашу женственность, но не будет выглядеть вульгарно.

Рубашки и футболки с пышными рукавами:

Романтические блузы с рукавами-фонариками и буфами уже не актуальны. Их место заняли более лаконичные и элегантные модели.

Помните, мода изменчива, но стиль – это то, что всегда остается в цене. Не бойтесь экспериментировать, выбирайте одежду, которая подчеркивает вашу индивидуальность и делает вас уверенными в себе!

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