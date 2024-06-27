Доведений факт! Інтервальне голодування — це безпечно та результативно! Але, насправді, не набагато більш ефективним, ніж будь-яка інша дієта. Крім того, багатьом важко голодувати.

Але в чому ж суть інтервального голодування?

Глюкоза може потрапляти в наші клітини лише з інсуліном, гормоном, який виробляється в підшлунковій залозі. Між прийомами їжі, доки ми не перекушуємо, рівень інсуліну знижується, і наші жирові клітини можуть вивільнити глюкозу з жирового депо і використовувати її як енергію. Ми втрачаємо вагу, якщо дозволимо своєму тілу знизити рівень інсуліну. Вся ідея інтервального голодування полягає в тому, щоб дозволити інсуліну спуститись на такий період, аби ми могли спалювати жир.

Класична схема інтервального голодування — 16/8:

▫️8:00 — сніданок

▫️10:30-11:00 — другий сніданок

▫️13:00 — обід

▫️16:00 — полуденок

Після 16:00 ми можемо пити воду та трав’яний чай.

Не менш важливим є те, що саме ми вживаємо в ці 8 годин! Пам’ятайте про те, що з 8:00 до 16:00 на ваших тарілках має бути здорова їжа.

Люди з діабетом, захворюваннями шлунково-кишкового тракту або психічними розладами харчування (анорексія, булімія), вагітні та годуючі жінки не повинні практикувати голодування. Це можливо лише з дозволу лікаря.