Мав 200 зубів та важив 5 тонн: знайдено новий вид гігантського динозавра Lokiceratops rangiformis (фото)

Палеонтологи розкрили таємницю динозавра з рогами замість брів та 200 зубами, який жив понад 78 мільйонів років тому.

Цей "чудовий" новий вид гігантських рогатих рослиноїдних динозаврів, названий Lokiceratops rangiformis, є одним з найбільших, коли-небудь знайдених. Його двоюрідним братом є трицератопс, пише видання Metro.

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Lokiceratops rangiformis був ідентифікований за черепом, виявленим у 2019 році в стародавніх болотистих "безплідних землях" Монтани вздовж кордону США та Канади.

Скелет локіцераптора. Джерело: Museum of Evolution/SWNS Скелет локіцераптора. Джерело: Museum of Evolution/SWNS

Цей динозавр вирізняється кількома унікальними особливостями:

Два величезних лезоподібних роги замість брів.

Відсутність рогу на носі.

Найдовший череп серед динозаврів групи Centrosaurinae.

Вчені вважають, що Lokiceratops був завдовжки близько 6,7 метра, важив близько п'яти тонн і мав рот, наповнений більш ніж 200 зубами, заточеними в ріжучу поверхню, яка могла рубати рослинність.

Ілюстративне зображення локіцераптора. Джерело: Fabrizio Lavezzi/SWNS Ілюстративне зображення локіцераптора. Джерело: Fabrizio Lavezzi/SWNS

Його характерні роги надихнули його назву, Lokiceratops rangiformis, що означає "рогате обличчя Локі, схоже на оленя".

Ілюстративне зображення локіцераптора. Джерело: Andrey Atuchin/MoE/SWNS Ілюстративне зображення локіцераптора. Джерело: Andrey Atuchin/MoE/SWNS

Lokiceratops населяв болота та заплави вздовж східного берега Ларамідії, острівного континенту, що представляє нинішню західну частину Північної Америки, понад 78 мільйонів років тому.

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