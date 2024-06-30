Имел 200 зубов и весил 5 тонн: найден новый вид гигантского динозавра Lokiceratops rangiformis (фото)

Палеонтологи раскрыли тайну динозавра с рогами вместо бровей и 200 зубами, который жил более 78 миллионов лет назад.

Этот "прекрасный" новый вид гигантских рогатых растительноядных динозавров, названный Lokiceratops rangiformis, является одним из самых больших, когда-либо найденных. Его двоюродным братом является трицератопс, пишет издание Metro.

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Lokiceratops rangiformis был идентифицирован по черепу, обнаруженному в 2019 году в древних болотистых "бесплодных землях" Монтаны вдоль границы США и Канады.

Скелет локицераптора. Источник: Museum of Evolution/SWNS

Этот динозавр отличается несколькими уникальными особенностями:

Два огромных лезвие рога вместо бровей.

Отсутствие рога на носу.

Самый длинный череп среди динозавров группы Centrosaurinae.

Ученые считают, что Lokiceratops был длиной около 6,7 метра, весил около пяти тонн и имел рот, наполненный более 200 зубами, заточенными в режущую поверхность, которая могла рубить растительность.

Иллюстративное изображение локицераптора. Источник: Fabrizio Lavezzi/SWNS

Его характерные рога вдохновили его название, Lokiceratops rangiformis, что означает "рогатое лицо Локи, похожее на оленя".

Иллюстративное изображение локицераптора. Источник: Andrey Atuchin/MoE/SWNS

Lokiceratops населял болота и поймы вдоль восточного берега Ларамидии, островного континента, представляющего нынешнюю западную часть Северной Америки, более 78 миллионов лет назад.

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