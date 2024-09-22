Ідеальний сніданок: піца з лавашу
Хто сказав, що піца на сніданок — це погано?
Я так не вважаю, тому ділюсь з вами своїм улюбленим рецептом піци з лавашу.
Інгредієнти:
- Білок 2 яєць або ціле 1 яйце
- Тортилья 1 шт.
- Сир Моцарела 80 г.
- Чорізо або салямі 50 г.
- Орегано 1/2 ч.л.
- Кетчуп 2 ст. л.
- Руколла
Спосіб приготування:
1. На сковорідку вилити яйця, зверху покласти тортилью. Перегорнути.
2. Змастити кетчупом. Додати ковбасу, тертий сир, трави. Завернути навпіл.
3. Подавати зі свіжою руколою чи салатом.
Смачного.
І від такої піци ви точно не погладшаєте.