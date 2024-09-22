Идеальный завтрак: пицца из лаваша

Кто сказал, что пицца на завтрак – это плохо?

Я так не считаю, поэтому деллюсь с вами своим любимым рецептом пиццы из лаваша.

Ингредиенты:

- белок 2 яиц или целое 1 яйцо

- тортилья 1 шт.

- сыр Моцарелла 80 г.

- черизо или салями 50 г.

- орегано 1/2 ч.л.

- кетчуп 2 ст. л.

- Руколла

Способ приготовления:

1. На сковороду вылить яйца, сверху положить тортилью. Перевернуть.

2. Смазать кетчупом. Добавить колбасу, тертый творог, травы. Завернуть пополам.

3. Подавать со свежей рукколой или салатом.

Приятного аппетита.

И от такой пиццы вы точно не поправитесь.