Ідеальний сніданок: піца з лавашу

Хто сказав, що піца на сніданок — це погано?

Я так не вважаю, тому ділюсь з вами своїм улюбленим рецептом піци з лавашу.

Інгредієнти:

- Білок 2 яєць або ціле 1 яйце

- Тортилья 1 шт.

- Сир Моцарела 80 г.

- Чорізо або салямі 50 г.

- Орегано 1/2 ч.л.

- Кетчуп 2 ст. л.

- Руколла

Спосіб приготування:

1. На сковорідку вилити яйця, зверху покласти тортилью. Перегорнути.

2. Змастити кетчупом. Додати ковбасу, тертий сир, трави. Завернути навпіл.

3. Подавати зі свіжою руколою чи салатом.

Смачного.

І від такої піци ви точно не погладшаєте.