Ідеальний томатний суп від мене.

Як тільки на вулиці стало прохолодно, я вирішив приготувати свій улюблений томатно-сирний суп.

До речі, таких рецептів немає ніде) Він мого виготовлення.

Інгредієнти:

- томати (різні)

- цибуля

- перець червоний солодкий

- курка

- бульйон

- спеції різні: сухий часник, перець, паприка, Прованські трави та сіль

- авокадо

- сік лимона або лайма

- сир твердий

- зелень та начос для декору

Спосіб приготування:

1. Зварити курячий бульйон, я додав туди ще селеру, цибулю, перець.

2. Цибулю, перець червоний та томати викласти на деко, посолити, поперчити та додати всі спеції. Поставити в духовку випікати.

3. Тим часом, нарізати авокадо, додати сік лайму або лимону. Посолити та поперчити.

4. Овочі дістати з духовки, перебити блендером, додати бульйон. Має вийти однорідна суміш.

5. Викладаємо в тарілочку слоями: суп, курка, сир, суп. Прикрашаємо авокадо, кінзою та чипсами начос.

Запевняю, такого ви ще не куштували) А осінь — це ідеальний час для нових супчиків.