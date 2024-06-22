Ідеальний салат для сніданку, обіду і вечері

Обожнюю салати з тунцем, традиційна назва основного "Нісуаз" з картоплею та яйцем.

Тунець - багатий на білок, маложирний але включає корисні омега -3.

Консервований купую у воді ( не в олії) і крупними шматками ( не подрібнений). Зручно використовувати, коли є десь 5 хв на приготування їжі.

Зручно для сніданку ( мій варіант із солоною вівсянкою)

Обід - салат з білком ( на фото)

Вечеря - у вигляді стейку.

Рекомендовано не зловживати і їсти не частіше 1-2 рази на тиждень, щоб отримувати позитивні ефекти і не накопичувати негативні (ртуть) . Не рекомендовано вагітним.